Waldhof Mannheim mit Mühe und Glück zum Derby-Sieg

Waldhof Mannheim hat sich im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken den fünften Heimsieg in Folge erkämpft und schloss damit zur Spitzengruppe auf.

Morten Behrens schrie sich die Freude aus dem Hals. Mit seiner Parade in der 87. Minute rettete der 25-Jährige Waldhof Mannheim den mühsam erkämpften und am Ende etwas glücklichen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken.

Waldhof Mannheim war gegen die früh anlaufenden Saarbrücker in den ersten Minuten um Spielkontrolle bemüht. Der ganz große Zug zum Tor fehlte jedoch. Marcel Seegert mit dem ersten Torschuss für Mannheim - doch sein Abschluss war etwas zu hektisch und daher zu hoch (18.). Erst nach etwa einer halben Stunde drehte Mannheim auf, wurde gefährlicher und kam zu mehr und mehr Abschlüssen. Allerdings waren die Abschlüsse und Hereingaben von Daniel Keita-Ruel (29.), Bentley Baxter Bahn (31.) und Dominik Martinovic (32.) zu ungenau, um FCS-Keeper Daniel Batz zu überwinden.

Martinovic schießt Mannheim in Führung

In der 33. Minute zielte Martinovic etwas genauer: Nach feinem Zuspiel von Bahn traf der 25-Jährige zur Mannheimer Führung. Anschließend kramte er das Trikot von Marco Höger hervor und erinnerte bei seinem Torjubel an den verletzten Teamkollegen, der wegen seines Kreuzbandrisses noch lange ausfallen wird. Fast hätte Marvin Cuni kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit noch den Ausgleich erzielt. Doch sein Flugkopfball landete am Pfosten (43.). So nahm Waldhof Mannheim erstmals in dieser Saison eine Führung mit in die Pause.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gerieten Waldhof-Mannheim-Stürmer Dominik Martinovic und Richard Neudecker aneinander. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte beiden die Gelbe Karte. IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Mannheim mit Spielkontrolle, aber wenigen Chancen

Nach der Pause verflachte die Partie wieder. Mannheim kontrollierte das Spiel, ohne große Torgefahr zu entwickeln. So gelang es dem Team von Trainer Christian Neidhart die Saarbrücker nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die 12.078 Derby-Fans im Mannheimer Stadion mussten bis zur 68. Minute auf die erste Chance in der zweiten Hälfte warten. Doch Martinovic verfehlte das Tor mit seinem Schuss von der Strafraumkante um wenige Zentimeter.

Erst in der Schlussphase geriet Mannheim selbst nochmal unter Druck. Saarbrücken warf in dieser Phase alles nach vorne und spielte sich am Mannheimer Strafraum fest. In der 87. hatten die Mannheimer Glück: Krätschmar flankte den Ball in den Strafraum. Jacob verlängerte über Waldhof-Keeper Behrens hinweg auf Boeder. Doch der schoss den Ball genau in die Arme des bereits geschlagenen Torwarts. So blieb es beim mühsam erkämpften 1:0-Sieg, der Waldhof Mannheim mit nun 19 Punkten auf Platz fünf hievt. Saarbrücken ist mit 17 Punkten Siebter.