Waldhof Mannheim verpasst den Sprung auf Platz vier

Waldhof Mannheim muss sich beim FSV Zwickau mit einem Punkt begnügen. Es war eine Mischung aus Pech, Unvermögen und schwierigen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Waldhof Mannheim von Beginn an überlegen in diesem Spiel: gleich die erste Chance führt zum ersten Tor. Nach einer Ecke kommt der Ball zu Adrien Lebeau. Sein erster Schuss bleibt noch in der Abwehr hängen. Doch mit seinem zweiten Versuch lässt er Johannes Brinkies im Zwickauer Tor keine Chance (5.). Zehn Minuten später schießt Joseph Boyamba den Ball an die Latte. Doch diesmal kann Lebeau den Abpraller nicht verwerten.

Diskussionen um nicht gegebene Elfmeter

Nach einem feinen Lupfer von Lebeau steht Marc Schnatterer völlig frei vor Brinkies doch er schlenzt den Ball am Tor vorbei (22.). Bitter: Bei seinem Rettungsversuch trifft Steffen Nkansah Schnatterer am Fuß. Dieser kann den Ball zwar ungehindert aufs Tor schießen, weil der Ball jedoch noch im Spiel ist, als Nkansah ihn trifft, hätte ein Video-Beweis wohl einen Elfmeter gebracht.

Wenige Minuten später erneute Diskussionen: Marcel Costly legt den Ball nach innen auf Pascal Sohm, Brinkies pariert (27.) Doch Davy Frick bringt Costly bei dessen Rettungsversuch rüde zu Fall. Auch in dieser Situation hätte Schiedsrichter Robin Braun einen Elfmeter geben können. Weil danach das Spiel verflacht, geht Waldhof mit der 1:0-Führung in die Pause.

Waldhof und der bittere Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt eher verhalten. Torchancen gibt es fast nur nach langen Bällen. Doch beim ersten Versuch schießt Sohm seinen Volley genau auf Brinkies (49.), beim zweiten Versuch kann Marius Hauptmann den davongeeilten Schnatterer doch noch ablaufen (57.). Im dritten Versuch scheitert Boyamba am herausragend reagierenden Brinkies (65.).

Das rächt sich. Denn mit der ersten zwingenden Aktion trifft Zwickau zum Ausgleich. Dabei ist Marco Höger nach Lars Lokotschs Querpass deutlich vor dem Zwickauer Stürmer Dustin Willms am Ball. Der Mannheimer schießt jedoch Mitspieler Jesper Verlaat an, von dessen Brust fliegt der Ball ins eigene Tor.

Kurioser Elfmeter für Waldhof Mannheim

Fast im Gegenzug hätte Marcel Seegert Mannheim wieder in Führung geschossen. Brinkies kann eine Hereingabe von Justin Butler nur abklatschen. Seegerts Nachschuss trifft Nkansah zwischen den Beinen. Die plötzliche Verwirrung: Schiedsrichter Braun zeigt dem Zwickauer Verteidiger Rot und entscheidet auf Elfmeter. Kurios: Hier hätte der Video-Beweis Brauns Fehlentscheidung entlarvt. Boyamba scheitert jedoch an Brinkies (72.).

In Überzahl wirft Waldhof Mannheim noch einmal alles nach vorne. Doch das Team von Trainer Patrick Glöckner kann den Vorteil nicht nutzen. Die Angriffe der Mannheimer sind meist zu umständlich und unpräzise. Und fast hätte Zwickau das Spiel mit einem der nun zahlreicher werdenden Konter noch komplett gedreht. Doch es bleibt beim eher überraschenden 1:1, über das sich Waldhof Mannheim wohl noch lange ärgern wird. Die Kurpfälzer verpassen den Sprung auf Platz vier und haben stattdessen sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.