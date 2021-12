Waldhof mit spätem Siegtreffer bei Schlusslicht Havelse

Marc Schnatterer hat dem SV Waldhof Mannheim beim TSV Havelse den neunten Saisonsieg beschert. Sein Treffer kurz vor dem Ende entschied die Partie.

Beim Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse kamen die Mannheimer perfekt ins Spiel, verloren dann allerdings die Kontrolle und hätten sich beinahe mit einem Unentschieden begnügen müssen. Dann zog Marc Schnatterer aus rund 20 Metern ab und traf zum 2:1 (1:0)-Endstand. Das Team von Trainer Patrick Glöckner steht damit am Ende der Hinrunde auf dem dritten Platz.

Frühe Führung für Waldhof durch Costly

Der Waldhof startete schwungvoll in die Partie. Linksverteidiger Marcel Costly brachte die Mannheimer in der sechsten Minute in Führung. Den Angriff, den er selbst eingeleitet hatte, schloss er nach einem Zuspiel von Marc Schnatterer mit einem Schuss aus rund sieben Metern ins rechte Eck zum 1:0 ab. Es war sein zweites Saisontor.

Havelse mit mehr Spielanteilen

Havelse ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken, setzte die Mannheimer unter Druck, ohne sich allerdings große Chancen herauszuspielen. Die gefährlichste Szene hatten die Gastgeber in der 19. Minute, als Mannheims Torhüter Timo Königsmann eine Freistoßflanke von Leon Damer parieren musste. Das Spiel verflachte zunehmend, war bis zur Pause vor allem von härteren Fouls der Niedersachsen geprägt.

Ausgleich direkt nach der Halbzeit

Kurz nach der Pause belohnten sich die Havelser für ihre Bemühungen. Eine Freistoßflanke von Damer wurde auf Tobias Fölster verlängert, der auf Noah Plume querlegte. Plume musste nur noch zum 1:1 einschieben (47.). Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen. Fölster war im Abseits gestanden.

Schnatterers Distanzschuss zum 2:1-Sieg für Mannheim

Mannheim fand nicht zum gewohnten Kombinationsspiel und wäre Mitte der zweiten Halbzeit beinahe in Rückstand geraden. Damers Schuss flog aber knapp am linken Pfosten vorbei. In der Folge erspielten sich beide Teams Möglichkeiten, die sie aber allesamt ungenutzt ließen. Es schien so, als würde die Partie 1:1 enden, bis Mannheims Schnatterer mit seinem Distanzschuss das Spiel entschied (89.).