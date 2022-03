Erfolg im Aufstiegsrennen: Waldhof dreht das Spiel gegen Verl

Der SV Waldhof Mannheim hat am 30. Spieltag der 3. Liga beim SC Verl gewonnen und sich damit im Aufstiegskampf zurückgemeldet.

Nach der 0:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Eintracht Braunschweig wollten die Mannheimer eine Reaktion zeigen und dreifach punkten. Beim abstiegsbedrohten SC Verl ist das der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner spät gelungen. Stürmer Pascal Sohm drehte mit seinem Doppelpack die Partie. Die Mannheimer gewannen 3:1 (0:1) und haben damit drei Punkte Rückstand auf den FC Saarbrücken, der aktuell den dritten Platz belegt.

Früher Rückstand für Waldhof Mannheim

Die Mannheimer hatten durch Marc Schnatterer die erste gefährliche Aktion der Partie. Sein Kopfball in der 12. Minute prallte gegen die Latte. Trotz leichter Überlegenheit gerieten die Waldhöfer kurz darauf in Rückstand. Außenverteidiger Anton-Leander Donkor verlor den Ball im Spielaufbau an Lukas Petkov, der in den Strafraum dribbelte und ins rechte untere Eck abzog (15. Minute). Mannheims Reaktion ließ auf sich warten. Erst kurz vor der Pause kam Dominik Martinovic zwei Mal gefährlich zum Abschluss.

Waldhofs Sohm dreht das Spiel

Auch nach der Halbzeit taten sich die Gäste schwer, ins Spiel zu finden. Verl stand in der Defensive kompakt und ließ wenig zu. Mannheim fehlte auf holprigem Rasen das Tempo und kreative Ideen im Offensivspiel. Etwas überraschend also fiel in der 62. Minute der Ausgleich. Der eingewechselte Pascal Sohm stand nach einem Zuspiel von Joseph Boyamba richtig und schob aus kurzer Distanz ein. Beinahe hätte die Freude nur wenige Sekunden gehalten, denn im Gegenzug traf Verls Kimberly Ezekwem mit einem Kopfball die Latte. Als vieles auf ein Unentschieden deutete, traf Pascal Sohm zum 2:1 für die Mannheimer (89.) und entschied damit die Partie. Boyamba hatte ihn im Fallen angespielt, Sohm traf per Flachschuss. Baris Ekincier (90.+3) setzte den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 3:1.