Waldhof Mannheim verliert auch bei Dortmund II

Beim SV Waldhof Mannheim läuft es auswärts weiterhin nicht rund. Bei Borussia Dortmund II mussten die Kurpfälzer erneut eine Niederlage hinnehmen.

Justin Njinmah (18. & 64.), Franz Pfanne (22.) und Marco Pasalic (90.+4) hießen die Torschützen bei der 0:4-Niederlage von Waldhof Mannheim bei Borussia Dortmund. Für die Kurpfälzer war es bereits die achte Auswärtsniederlage, die dadurch wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen.

Weil Borussia Dortmund II derzeit keine eigene Heimspielstätte hat, musste Waldhof Mannheim in Oberhausen antreten. Das änderte jedoch nichts an der eklatanten Mannheimer Auswärtsschwäche in der laufenden Saison. Denn auch im Niederrhein-Stadion lief das Team von Trainer Christian Neidhart über weite Strecken des Spiels hinterher.

Waldhof Mannheim bekam Njinmah nicht in den Griff

Dortmunds Angreifer Justin Njinmah bekamen die Kurpfäzer dabei nie wirklich in den Griff: Ein einfacher Doppelpass von Michael Eberwein und Falko Michel ließ das komplette Mannheimer Mittelfeld ins Leere laufen. Mannheims Innenverteidiger Marcel Seegert und Julian Riedel konnten Michels anschließenden Steilpass nicht mehr verteidigen und mussten mit ansehen, wie Njinmah Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels schier mühelos überlupfte (18.). Nur vier Minuten später war Pfanne nach einem Eckball zur Stelle (22.). Und so musste Waldhof Mannheim nach nicht einmal 25 Minuten einem 0:2-Rückstand hinterlaufen. Weil Bentley Baxter Bahn und Alexander Rossipal ihre Doppelchance nicht nutzen konnten (30.) und Dominik Martinovic den Ball weit über das Tor jagte (42.), blieb es beim für Mannheim durchaus glücklichen 0:2 zur Pause.

Auch danach musste Waldhof Mannheim die kleinen Borussen immer wieder gewähren lassen. Zwar hatte Thomas Pledl kurz nach Wiederanpfiff die große Chance zum Anschlusstreffer (52.), doch anschließend mussten die Kurpfälzer froh sein, dass Njinmah erst wegrutschte (62.), um wenige Minuten später dann doch zum 0:3 einzuschießen (64.). Pasalics Traum-Schlenzer von der Strafraumkante in den Winkel zum 0:4-Endstand (90.+4) war für harmlose Mannheimer der Schlusspunkt für eine verdiente Niederlage. Trainer Neidhart brachte es anschließend auf den Punkt: "Offensiv wie defensiv war das eine glatte sechs."

Warum Waldhof Mannheim doch noch auf den Aufstieg hofft

Waldhof Mannheim kann damit nicht von der Niederlage des SV Wehen Wiesbaden im Parallelspiel beim VfL Osnabrück profitieren. Statt Platz vier mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz müssen die Kurpfälzer nun mit Platz sechs und fünf Punkten Rückstand leben. Dass die Mannheimer dennoch weiterhin vom Aufstieg träumen können, haben sie dem SC Freiburg II zu verdanken. Denn die Breisgauer stehen derzeit auf Platz zwei, dürfen als Zweitvertretung des Sport-Clubs aus Freiburg jedoch nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen. Wenn es dabei bleibt, reicht in diesem Jahr auch Platz vier für die Relegation - und darauf hat Mannheim lediglich einen Punkt Rückstand.