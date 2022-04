Waldhof Mannheim bleibt torlos in Saarbrücken

Waldhof Mannheim muss sich beim 1. FC Saarbrücken mit einem Unentschieden begnügen. Dabei sorgte vor allem eine Szene für heftige Diskussionen.

Waldhof Mannheim beim 1. FC Saarbrücken oder der Fünfte der 3. Liga zu Gast beim Vierten. Beide Teams hätten nur mit einem Sieg nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Doch erst einmal mussten Spieler und Fans auf das Spitzenspiel warten. Denn Aufgrund des Schneechaos' im Saarland und der dadurch beeinträchtigten Verkehrswege begann das Spiel 30 Minuten später.

Trotzdem ging das Spiel munter los. Waldhof Mannheim war von Anfang sehr präsent, jedoch überwiegend in der Defensive gefordert. Dementsprechend hatte Saarbrücken auch die erste Chance. Doch Waldhof-Keeper Timo Königsmann konnte den Volley von Dominik Ernst abwehren (15.).

Waldhof Mannheim diskutiert über umstrittenen Elfmeter

Kurz darauf wurde es hektisch: Ein viel zu kurzer Rückpass von Stefano Russo brachte Torhüter Königsmann in Bedrängnis. FCS-Stürmer Julian Günther-Schmidt ging dazwischen und kam zuerst an den Ball. Der Waldhof-Keeper warf sich dem Stürmer vor die Füße, Günther-Schmidt fiel und Schiedsrichter Christian Dingert gab sofort Elfmeter - dabei sah es in der Zeitlupe eher aus wie eine Schwalbe. Aber die Entscheidung stand. Der Gefoulte trat selber an und schoss daneben (23.)

Doch auch danach blieb Günther-Schmidt blieb der gefährlichste Mann auf dem Platz. Nur neun Minuten später tauchte er erneut im Waldhof-Strafraum auf, sein Schuss aus spitzem Winkel klatsche jedoch an den Pfosten. Da Waldhof Mannheim in der ersten Halbzeit kaum gefährlich vor das Saarbrücker Tor kam, ging es mit 0:0 in die Pause.

Kother verpasst den "Lucky Punch" für Waldhof Mannheim

Nach der Pause drehte sich das Spiel: Waldhof Mannheim attackierte Saarbrücken bereits am eigenen Strafraum und kam so schnell zu einer Doppelchance: Joseph Boyamba mit einem gefährlichen Schuss von der 16er-Kante, doch Keeper Daniel Batz konnte parieren - aber nur vor die Füße von Marcel Costley. Der flankte sofort auf Jesper Verlaat; doch dessen Kopfball verfehlte das Tor (49.). Mannheim blieb überlegen, ohne jedoch zu weiteren Torchancen zu kommen.

Die Kurpälfzer konnten den Druck jedoch nicht dauerhaft aufrecht erhalten. Zur Mitte der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Erst in der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal spannend, als beide Mannschaften alles nach vorne warfen - dabei jedoch häufig zu ungenau waren. Zwar hatte Dominik Kother in der Nachspielzeit doch noch die Chance auf den erlösenden Siegtreffer für Waldhof Mannheim, doch der 22-Jährige konnte den Ball nicht über Batz hinweglupfen.

Waldhof Mannheim nun mit acht Punkten Rückstand

Daher blieb es beim 0:0, das keiner Mannschaft weiterhilft. Denn nach dem knappen Sieg von Eintracht Braunschweig (1:0 bei Wehen Wiesbaden) hat Waldhof Mannheim zwar immer noch ein Spiel weniger als die Niedersachsen aber schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Saarbrücken steht mit 51 Punkten (ein Zähler mehr als Mannheim) auf Platz vier. Die Kurpfälzer müssen in zwei Wochen (Montag, 18. April, um 19 Uhr) gegen den SC Freiburg II antreten.