Am Mittwoch spielt der SV Waldhof in der 3. Liga beim 1. FC Magdeburg. Nach zwei Unentschieden hoffen die Mannheimer auf den ersten Saisonsieg.

Es war ein tolles Erlebnis für Marcel Seegert und seine Mitspieler. "Die Choreograhie war phänomenal, nach 16 Jahren die Rückkehr in den Profi-Fußball, das renovierte Stadion, der neue Rasen, da kommt ein ganz besonderes Gefühl auf," schwärmte der Innenverteidiger des SV Waldhof gegenüber SWR Sport. Das torlose Unentschieden gegen den SV Meppen hatte dem 25-Jährigen keineswegs die Feierlaune zum Heimspiel-Auftakt vor den knapp 10.000 Fans im Carl-Benz-Stadion getrübt.

In der Offensive hakt es noch

Endlich zurück im Profi-Fußball. Alle Beteiligten hatten das erste Heimspiel in der 3. Liga sichtlich genossen, auch wenn das fußballerische Erlebnis eher ausbaufähig war. 0:0 am Ende. Fast 70 Minuten in Überzahl hatte es der SV Waldhof nicht geschafft, die kernig-kompakte Deckung der zehn Emsländer (Platzverweis Evseev) zu knacken. Auch wenn es die eine oder andere gute Chance zum Siegtor gab. In Sachen Offensivspiel und Durchschlagskraft dürfen sich die Mannheimer gerne steigern. "Wir wollten ruhig und geduldig bleiben. Du brauchst in so einem Spiel einen Dosenöffner, brauchst ein Tor, dann gehen die Räume auf und man kann auch besser spielen", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares. Aber, so Trares: "Wir werden mit jedem Ergebnis leben, egal wie`s ausgeht. Die Jungs haben alles gegeben".

Stellt sich die Frage: Wo steht der Neuling SV Waldhof nach den ersten beiden Saisonspielen mit zwei Unentschieden, zwei Punkten und einem geschossenen Tor? "Wir hatten gute Chancen in Chemnitz, wir hatten gute Chancen gegen Meppen - in der 3. Liga entscheiden Kleinigkeiten, da gewinnt auch mal das schlechtere Team," hat Marcel Seegert erkannt, für den eine Standortbestimmung "noch zu früh kommt."

Programm-Tipp SWR Sport zeigt die Höhepunkte der Drittliga-Partie des SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Magdeburg ab Mittwochabend auf SWR.de/Sport.

Neue personelle Alternativen

Fakt ist: Personell können die Mannheimer aus dem aktuellen Kader noch ordentlich nachlegen. So konnten beispielsweise die drei namhaftesten Neuzugänge aus unterschiedlichen Gründen noch keine Akzente setzen: Ex-Bundesligaspieler Mohamed Gouaida (kam vom SV Sandhausen) absolvierte nach seiner Muskelverletzung gegen Meppen seinen ersten Kurzeinsatz und könnte im offensiven Bereich ebenso wichtig werden wie der Ex-Stuttgarter Arianit Ferati (vom Hamburger SV), der auch in Magdeburg wegen eines Infekts ausfällt. Dazu kommt Max Christiansen, der erst am Freitag aus Bielefeld verpflichtet wurde, gegen Meppen aber immerhin schon auf der Bank saß. Viel Potenzial also für Trainer Bernhard Trares, der mit einem guten Gefühl nach Magdeburg gefahren ist: "Ich denke, dass die Magdeburger mehr Druck haben, ihr Heimspiel gegen einen Aufsteiger gewinnen zu müssen." Der Zweitliga-Absteiger steht momentan mit einem Punkt aus zwei Spielen noch sieglos auf Platz 18 der 3. Liga.

Wird auch Magdeburg zum Erlebnis?

Auch in Magdeburg wird die Stimmung herausragend sein. Etwa 15.000 Zuschauer werden erwartet. Für Waldhof-Abwehrspieler Marcel Seegert das nächste Erlebnis nach Aufstieg aus der Regionalliga: "Die 3. Liga ist etwas ganz anderes. Da ist immer Brisanz drin. Das sind Spiele auf Augenhöhe. Jede Partie ist eine großartige Herausforderung," schwärmt der gebürtige Mannheimer. "Schade, dass wir zweimal nicht als Sieger vom Platz gegangen sind. Aber das kommt noch." Am Besten schon am Mittwochabend in Magdeburg.