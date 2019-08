per Mail teilen

Traumtor geschossen, Zwei-Tore-Führung verspielt, Torwart verloren und doch gewonnen: Waldhof Mannheim holt einen verrückten Sieg gegen den MSV Duisburg.

Allein die erste Halbzeit in bot genügend Stoff, um Bücher zu füllen. Der MSV Duisburg dominierte im Carl-Benz-Stadion. Waldhof Mannheim schaute lange nur zu und lief hinterher. Dann schoss Dorian Diring nach einem Fehler von MSV-Keeper Leo Weinkauf die Mannheimer plötzlich in Führung (18.). Überwältigt von seinen Gefühlen brach Diring anschließend in Tränen aus - ein Trauerfall im Freundeskreis hatte den 27-Jährigen unter der Woche erschüttert. Nur acht Minuten später setzte Valmir Sulejmani mit einem fulminanten Distanz-Schuss noch einen drauf (26.). Traumtor! 2:0 und Mannheim hatte die Partie plötzlich im Griff.

Mannheim verspielt eine Zwei-Tore-Führung

Dass es zur Halbzeit trotzdem nur Unentschieden stand, war genauso überraschend, wie die schnelle Mannheimer Führung. Waldhof-Keeper Markus Scholz wollte einen harmlos wirkenden Steilpass abfangen, sackte plötzlich zusammen und hielt sich das rechte Knie. Moritz Stoppelkamp nutzte den Moment zum Anschluss-Treffer (30.). Und gleich bei seinem ersten Ballkontakt musste Scholz' Ersatzmann Timo Königsmann die Kugel aus dem Netz holen. Vincent Vermej traf per Kopf (34.).

Waldhof-Keeper Markus Scholz hat sich seiner Rettungsaktion gegen Moritz Stoppelkampf am Knie verletzt Imago imago images / Nordphoto

Seegert mit dem Siegtreffer

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich spektakulär weiter: Erst brachte Yassin Ben Balla den MSV nach einer Stoppelkamp-Freistoß in Führung. Doch Mannheim steckte nicht auf und sollte für seinen Kampf belohnt werden: Valmir Sulejmani schaffte mit seinem zweiten Tor den Ausgleich (70.) und nur wenig später brachte Marcel Seegert die Waldhof-Kurve mit seinem Siegtreffer (75.) erneut zum Kochen. Anschließend brachte Waldhof den Sieg in der Gluthitze des Carl-Benz-Stadions souverän über die Runden.