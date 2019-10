Das war kurios: Waldhof Mannheim ist beim FC Bayern II in Rückstand geraten, hat Elfmeter verschossen, einen Spieler verloren, in Unterzahl geführt und muss sich doch mit einem Punkt begnügen.

Waldhof Mannheim ist zum vierten Mal in Folge in der 3. Fußball-Liga sieglos geblieben. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares kam aufgrund des späten Ausgleichstreffers ihres Ex-Spielers Timo Kern (90.+1) im Aufsteiger-Duell bei Bayern München II nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Kwasi Okyere Wriedt (30.) hatte die Hausherren im Stadion an der Grünwalder Straße nach einem schönen Anspiel von Timo Kern, der erst im Sommer aus Mannheim nach München gewechselt war, in Führung gebracht.

Dauer 0:51 min Waldhof Mannheim mit Unentschieden gegen Bayern II Waldhof Mannheim mit Unentschieden gegen Bayern II

Bayern-Keeper Christian Früchtl hielt vor der Pause einen Foulelfmeter gegen Dorian Diring (41.). Nach dem Seitenwechsel drehten Michael Schultz (59.) und Mounier Bouziane (72.) die Begegnung für die Gäste. Mannheims Max Christiansen (69.) hatte drei Minuten vor dem Führungstreffer wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. In der Nachspielzeit sicherte Kern mit einem Kopfball den Punktgewinn für die Bayern.