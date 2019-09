Beim 1:1 war der 1. FC Kaiserslautern über weite Strecken das stärkere Team. Zum Schluss hatte jedoch Waldhof die besseren Chancen. Die gemischte Derby-Bilanz der Mannheimer.

Die Erwartungen an das erste Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim seit 2001 waren hoch. Am Ende hieß es 1:1 in einem flotten Spiel mit beeindruckenden Fan-Choreografien und vielen Chancen auf beiden Seiten.

In der Dritten Liga stand das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Aufsteiger Waldhof Mannheim an. Die Partei galt als hochbrisant, denn die Fans beider Mannschaften sind nicht gerade freundschaftlich miteinander verbunden.

Ein Punkt, mit dem die Mannheimer besser leben können als der FCK. Denn der Aufsteiger steht mit nun 13 Punkten auf Platz sechs, während die Roten Teufel mit neun Punkten auf Platz zehn festhängen.

Trotzdem trauert Waldhof-Coach Bernhard Trares den vergebenen Chancen hinterher: "Die zweite Halbzeit geht klar an uns. Wir waren die bessere Mannschaft, haben die besseren Chancen gehabt und müssen das Spiel zum Schluss für uns entscheiden." Grundsätzlich sei er jedoch mit dem Punkt zufrieden.

Diring beeindruckt vom Betzenberg und den Waldhof-Fans

Auch Spielmacher Dorian Diring ist hin und her gerissen: "Am Ende des Tages kann man zufrieden sein. Wir hatten in der zweiten Halbzeit schon zwei/drei Dinger, die wir hätten reinmachen können. Aber es war ein anstrengendes Spiel." Die Atmosphäre auf dem Betzenberg hat den 27-Jährigen jedoch nachhaltig beeindruckt: "Das ist Wahnsinn. So ein Derby kann man nur in Deutschland erleben. Jeder hat auf diesen Moment gewartet und jeder Fußballer ist einfach froh, hier zu spielen."

Gianluca Korte kann mit dem Punkt leben

Auch Torschütze Gianluca Korte haderte ein wenig: "Lautern kam auch zu ein/zwei Chancen. Aber hätte das Spiel noch ein wenig länger gedauert, hätten wir noch mehr Oberwasser. Aber so haben wir den Punkt mitgenommen." Er könne mit dem Punkt jedoch gut leben.