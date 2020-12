Der SV Waldhof Mannheim muss sich auch im zweiten Auswärtsspiel innerhalb einer Woche geschlagen geben. Die Waldhöfer verloren bei 1860 München mit 0:5 (0:3).

Es war bereits das zweite Auswärtsspiel innerhalb einer Woche für den SV Waldhof Mannheim - und auch die zweite Niederlage. Im Nachholspiel vom 9. Spieltag beim SV Meppen verlor Mannheim bereits am Dienstagabend mit 0:2 und musste sich an diesem Samstag bei 1860 München mit 0:5 (0:3) geschlagen geben.

Sascha Mölders schießt Waldhof Mannheim ab

Die Gastgeber begannen furios und Sascha Mölders erzielte bereits in der dritten Spielminute den Führungstreffer. Keine 20 Minuten später war es erneut Mölders, der auf 2:0 erhöhte, ehe er acht Minuten später seinen lupenreinen Hattrick perfekt machte (28.).

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: 1860 München wirkte agiler, präziser und erspielte sich viele Chancen. Philipp Steinhart erzielte in der 54. Spielminute das 4:0, nach einem Handelfmeter, ehe er den 5:0-Endstand markierte. "Es ist ärgerlich, wenn du nach zwei Minuten hintenliegst und das zweite Tor dann auch relativ schnell frisst. Und wenn du siehst wie die Tore entstehen, ist das nicht der Anspruch, den du in der 3. Liga brauchst, wenn du verteidigen musst", so Trainer Patrick Glöckner am ARD-Mikrofon nach der Partie.

Bei der zweiten Auswärtsniederlage innerhalb von vier Tagen zeigten die Waldhöfer in der Defensive eine ganz schwache Leistung und hätten sogar noch höher verlieren können.