Nächste Pleite: Waldhof Mannheim verliert bei 1860 München

Zum Auftakt des 37. Spieltags in der 3. Liga unterlag der SV Waldhof Mannheim beim TSV 1860 München. Die Partie war schon zur Halbzeitpause entschieden.

Die Luft ist raus beim SV Waldhof Mannheim. Nach den beiden Niederlagen in Zwickau und gegen den VfB Oldenburg setzte es am vorletzten Spieltag der 3. Liga die nächste Pleite. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart unterlag am Freitagabend beim TSV 1860 München mit 1:3 (0:3). Somit bleibt den Kurpfälzern nach dem verpassten Aufstieg nur noch eine Chance, die Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen - am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Duisburg.

Dreimal Aluminium, dreimal Tor

Von Beginn an entwickelte sich in München ein munteres Duell zwischen den Sechzigern und dem SV Waldhof. Erst köpfte Mannheims Kapitän Marcel Seegert an die Latte des Münchner Tores (12. Minute), nur drei Minuten später lag der Ball auf der anderen Seite im Netz. Semi Belkahia spielte einen hohen Ball hinter die Mannheimer Abwehrkette, Marcel Seegert verschätzte sich und in seinem Rücken startete Stefan Lex durch. Der Angreifer, der den Verein am Ende der Saison verlassen wird, hob den Ball an Keeper Lucien Hawryluk vorbei ins Tor - 1:0 (15.).

Hawryluk, der für Jan-Christoph Bartels im Waldhof-Tor stand und sein Drittliga-Debüt feierte, bekam in der Folge immer mehr zu tun. In der 18. Minute scheiterte erst Yannick Deichmann per Kopf am Posten, dann rettete Hawryluk gegen den Nahdistanz-Schuss von Belkahia. Wiederum nur vier Minuten später traf Deichmann freistehend erneut nur den Pfosten (22.).

Und als sich die Partie ein bisschen beruhigt hatte, schlugen die Gastgeber erneut zu: Fynn Lakenmacher ließ Julian Riedel aussteigen und schob den Ball an Torhüter Hawryluk vorbei ins Netz - 2:0 (38.). Der 22-jährige Schlussmann war bei seinem Debüt nicht zu beneiden, denn es klingelte noch vor der Pause ein drittes Mal im Mannheimer Kasten. Hawryluk parierte noch den Schuss von Deichmann, den Abstauber versenkte der Ex-Mannheimer Jesper Verlaat zum 3:0-Pausenstand (42.).

Mannheims Treffer kommt zu spät

Die ganz große Spannung war nach der Pause raus aus dem Spiel. Waldhof Mannheim bemühte sich dennoch, irgendwie ein Erfolgserlebnis herbeizuführen. In der 57. Minute foulte Belkahia den eingewechselten Marten Winkler eher auf der Strafraumlinie als davor, es gab trotzdem nur Freistoß für die Gäste. Der folgende Versuch von Thomas Pledl wurde von der Münchner Mauer geblockt. Ein Volley-Drehschuss von Seegert in der 78. Minute fand ebenfalls nicht das gewünschte Ziel.

Als das Spiel sich dem Schlusspfiff zuneigte, gab es doch nochmal Aufregung auf dem Rasen. Marco Höger scheiterte per Kopf an 1860-Torhüter Tom Kretzschmar, der Ball flog im hohen Bogen durch den Strafraum und landete auf dem Arm von Deichmann. Schiedsrichter Mitja Stegemann zeigte auf den Punkt - Strafstoß für den SV Waldhof. Bentley Baxter Bahn verwandelte sicher (84.) zum 1:3-Endstand aus Mannheimer Sicht.

Am letzten Spieltag der Saison 2022/2023 trifft Waldhof Mannheim zu Hause auf den MSV Duisburg (27. Mai, 13:30 Uhr). Dann kommt es auch zum Abschied von Marc Schnatterer, der seine Profi-Karriere nach der Saison beenden wird.