Waldhof Mannheim schießt sich in München auf Platz zwei

Eine starke Halbzeit reichte Waldhof Mannheim zu einem 3:1-Auswärtssieg bei 1860 München. Die Kurpfälzer springen damit auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Marc Schnatterer (13.) und Dominik Martinovic (20. & 90.) schossen Waldhof Mannheim zu einem verdienten 3:1 Sieg bei 1860 München. Richard Neudecker konnte nur zwischenzeitlich verkürzen. (66.)

Waldhof Mannheim machte im Nachholspiel am Dienstagabend vom Start weg Druck und profitierte dabei von gleich mehrere Patzern in der 60er-Abwehr. So konnte Martinovic gleich in der ersten Minute eine verunglückte Rückgabe von Löwen-Verteidiger Semi Belkahia erlaufen. Dann legte er sich den Ball jedoch soweit vor, dass Münchens Keeper Marco Hiller den Ball abfangen konnte.

Walhof nutzte Lücken in der Löwen-Abwehr

Doch die 1860-Abwehr blieb weiter ungeordnet und offenbarte immer wieder größere Lücken. Eine davon nutzte Schnatterer nach Vorlage von Martinovic zum 1:0 (13.). Das zweite Tor machte der in Stuttgart geborene Deutsch-Kroate selbst. Er profitierte erneut vom heillosen Durcheinander in der Löwen-Abwehr und als fünf Verteidiger und Torwart Hiller nicht in der Lage waren, den Ball nach einer Ecke zu klären. Jesper Verlaat versuchte noch vergeblich den durch den Fünf-Meter-Raum trudelnden Ball über Linie zu stochern. Doch Martinovic ließ den umherirrenden Münchnern keine Chance (20.).

Mannheim hätte zur Halbzeit durchaus noch höher führen können, aber Marcel Costly, Marc Schnatterer (beide 40.) und Marcel Seegert (41.) scheiterten jeweils an Löwen-Keeper Hiller.

Timo Königsmann macht seinen Fehler wieder gut

In der zweiten Halbzeit hatte München das Spiel besser im Griff, drückten auf den Anschluss und Waldhof Mannheim lauerte auf Konter. Richtig gefährlich wurden jedoch nur die Löwen. Doch weder Sascha Mölders (48.) noch Richard Neudecker (49.) & (52.) konnten den Ball im Mannheimer Tor unterbringen.

Letztlich setzte sich Mannheim selbst unter Druck. Denn Waldhof-Keeper Timo Königsmann ließ einen eigentlich harmlosen Neudecker-Schuss durch die Beine gleiten (66.). Wenig später machte er seinen Fehler jedoch wieder gut, als einen umstrittenen Handelfmeter (Anton Donkor sprang der Ball vom eigenen Oberschenkel an den Arm) von Keanu Staude festhalten konnte.

Martinovic machte alles klar

"Das war ja wohl das mindeste, dass ich diesen Elfmeter halte", sagte Königsmann nach dem Spiel bei Magentasport. "Ich hätte mehrere Tage nicht schlafen können, wenn ich meinem Team diese großartige Leistung mit meinem blöden Patzer kaputtgemacht hätte." In der Nachspielzeit machte Martinovic mit einem Konter jedoch alles klar, nachdem er vier Minuten zuvor dann Ball noch an den Pfosten geschossen hatte. Durch den Sieg springt Waldhof Mannheim mit nun 30 Punkten auf Platz zwei der 3. Liga.