Der 26. Mai 2020 wird im Leben von Dennis Diekmeier immer eine besondere Bedeutung haben. Es ist der Tag, an dem eine schier ewig andauernde Durststrecke zu Ende ging.

293 Mal hatte es nicht geklappt, doch im 294. Anlauf war es dann endlich soweit. Dennis Diekmeier, Rechtsverteidiger in Diensten des SV Sandhausen, erzielte am Dienstagabend sein allererstes Tor im Profifußball. Und dazu war es auch noch ein sehr wichtiger Treffer: Sein Kopfballtor in der 45. Minute bescherte dem SV Sandhausen einen 1:0-Sieg bei Wehen Wiesbaden und damit den ersten Dreier seit Ende Januar.

Schleppender Beginn, Diekmeier trifft mit dem Pausenpfiff

Beide Teams fanden nur langsam ins Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte Wehens Offensivmann Törless Knöll (23. Minute), als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an SVS-Torwart Martin Fraisl scheiterte. Die Gäste wurden erst kurz vor der Pause erstmals gefährlich. Einen Freistoß von Leart Paqarada (44.) lenkte Wiesbadens Keeper Heinz Lindner um den Pfosten.

Kurz darauf lag der Ball dann aber doch im Tor der Hessen. Im Anschluss an eine Ecke nutzte Diekmeier eine kurze Verwirrung in der Abwehr der Hausherren und traf per Kopf. Nach dem Wechsel bemühte sich Wehen Wiesbaden um den Ausgleich, doch im Abschluss fehlte die nötige Präzision. In der Schlussphase boten sich Sandhausen noch einige Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben.

Diekmeier: "Lade Mannschaft nach der Corona-Zeit ein"

"Ich bin natürlich überglücklich, endlich ist der Fluch vorbei. Ich habe viele Sprüche in meiner Karriere bekommen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin überglücklich, dass ich meiner Mannschaft mit dem Siegtreffer helfen konnte", sagte Dennis Diekmeier nach dem Spiel. "Endlich hat ein Trainer gemerkt, dass ich bei der Ecke nach vorne gehöre. Sonst musste ich ja immer hinten absichern, deshalb konnte ich nie ein Tor mache. Natürlich lade ich die Mannschaft ein, wenn die Coronazeit vorbei ist."

Längste Zeit beim HSV

Der 30-jährige Diekmeier kam im Januar 2019 zum SV Sandhausen, seine längste Zeit verbrachte der defensive Außenbahnspieler beim Hamburger SV (2010-2018). Insgesamt absolvierte Diekmeier vor der Partie bei Wehen Wiesbaden 293 Profi-Spiele ohne eigenen Treffer, davon unter anderem 203 Partien in der Fußball-Bundesliga und 59 Spiele in der 2. Bundesliga. Doch nun, am 26. Mai 2020, war es dann endlich soweit: Dennis Diekmeier durfte seinen ersten eigenen Profi-Treffer bejubeln.