SV Sandhausen: Einmal sorgenfrei, bitte!

Trainer Alois Schwartz führt den SV Sandhausen in die elfte Saison in der 2. Bundesliga. Der Wunsch des Coachs für 2022/2023: Eine möglichst sorgenfreie Spielzeit.

So lief die vergangene Saison

Ende gut, alles gut. So könnte - zugegeben etwas plump ausgedrückt - das Saisonfazit des SV Sandhausen lauten. Am 32. Spieltag war der Klassenverbleib fix, der SVS spielt damit auch in der elften Saison nacheinander in der 2. Bundesliga.

Ein etwas genauerer Blick auf den Saisonverlauf zeigt allerdings, dass der SV Sandhausen über weite Strecken der Spielzeit große Probleme hatte. Nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen steckte der SVS früh im Abstiegskampf. Negativer Höhepunkt des ersten Saisondrittels war die 1:6-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 Anfang Oktober, bis zur Winterpause rutschte Sandhausen nach weiteren Niederlagen sogar auf den direkten Abstiegsplatz 17 ab.

Die Wende gelang dann mit Beginn des Februars 2022. Das Team von Alois Schwartz blieb in sieben aufeinander folgenden Partien ungeschlagen und kämpfte sich mühsam heraus aus der Abstiegszone. Ein weiterer positiver Lauf im April mit acht Punkten aus vier Spielen ebnete dann den Weg zum Klassenverbleib. Ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, in der Sandhausen in der Tabelle nie besser stand als auf Rang 14.

Wer kommt? Wer geht?

Mit Pascal Testroet verlässt der beste Torschütze der vergangenen Saison den Verein. Der Angreifer, der in der abgelaufenen Spielzeit zehn Tore erzielte, wechselte zum FC Ingolstadt. Ebenfalls nicht mehr im Kader stehen Julius Biada (wechselte zum 1. FC Saarbrücken) und Erich Berko (wechselte nach Israel zu Maccabi Netanya). Zudem beendete Tim Kister nach neun Jahren beim SVS seine Karriere.

Ansonsten blieb das Team weitgehend zusammen und wurde bislang punktuell verstärkt. Der namhafteste Neuzugang ist David Kinsombi, der ablösefrei vom Hamburger SV an den Hardtwald wechselte. Kinsombi bringt die Erfahrung aus 152 Zweitliga-Einsätzen mit zum SVS und soll eine tragende Rolle im zentralen Mittelfeld einnehmen.

Der Trainer und der Sportlicher Leiter mit den Neuzugängen. Hi. Reihe v.li: Alois Schwartz (Cheftrainer), Matej Pulkrab, Vincent Schwab, David Kinsombi, Mikayil Kabaca (Sportlicher Leiter). Vo. Reihe v.li.: Philipp Ochs, Josef Ganda, Abu-Bekir Ömer El-Zein, Ahmed Kutucu IMAGO IMAGO / foto2press

Die Lücke, die Pascal Testroet im Sturm hinterlässt, soll zumindest teilweise durch Matej Pulkrab gefüllt werden. Der 25-jährige Tscheche kam von Sparta Prag nach Sandhausen und schoss in der abgelaufenen Saison in der ersten tschechischen Liga sieben Tore in 18 Spielen. Er alleine wird die Offensivschwäche des SVS (42 Tore in 2021/2022) nicht beheben können, deshalb wird ein weiterer Stürmer gesucht. "Vorne haben wir das eine oder andere Problem gehabt", sagte Trainer Alois Schwartz beim Trainingsauftakt. "Da werden wir versuchen, den Hebel anzusetzen, um uns zu verstärken." Eine Option für die Offensive bleibt Ahmed Kutucu, der für eine weitere Saison vom türkischen Club Basaksehir ausgeliehen wurde.

Mit Philipp Ochs (Hannover 96), Abu-Bekir Ömer El-Zein (U19 Borussia Dortmund) und Josef Ganda (Admira Wacker Mödling) wurden weitere Verstärkungen für das Mittelfeld und die offensiven Außenbahnen verpflichtet. In der Abwehr bekommt Vincent Schwab aus dem eigenen Nachwuchs seine Chance bei den Profis.

Der Trainer

Alois Schwartz übernahm Mitte September 2021 das Traineramt von Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits. Schwartz führte den SVS am Ende der Saison zum Klassenverbleib und wird den Verein auch in die kommende Spielzeit führen. Der 55-Jährige kennt sich am Hardtwald bestens aus, bereits von 2013 bis 2016 war der gebürtige Nürtinger Cheftrainer des SVS.

"Die Arbeit beim SV Sandhausen ist für mich schon längst zu einer Herzensangelegenheit geworden."

Als Schwartz im Frühjahr seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängerte, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier: "Er hat mit seiner klaren Strategie großen Anteil an dem derzeitigen sportlichen Erfolg. Es fühlt sich an, als wäre Alois nie weg gewesen." Und auch Schwartz betont regelmäßig seine Verbundenheit zum Verein, für den er bereits drei Jahre lang tätig war: "Die Arbeit beim SV Sandhausen ist für mich schon längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Meine Verlängerung am Hardtwald ist für mich eine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt auch aufgrund der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen."

Erwartungen an die Saison

Geht es um die Saisonziele des SV Sandhausen, fällt immer wieder das Wort "sorgenfrei". Für Alois Schwartz bedeutet es, dass er und sein Team "mit dem unteren Tabellendrittel nicht so viel zu tun haben sollten." Alles andere sei "wie nach den Sternen zu greifen."

Heißt übersetzt: Der SV Sandhausen will so früh wie möglich den Klassenverbleib perfekt machen, bestenfalls deutlich früher als in der Vorsaison. "Wir sind jetzt im elften Jahr in der 2. Liga. Wenn wir es auch noch ins zwölfte Jahr schaffen, und das sorgenfrei durchgemacht haben, dann haben wir eine gute Runde gespielt", sagt Schwartz.