SV Sandhausen verpflichtet Ex-VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui

Der SV Sandhausen ist auf der Suche nach einem Angreifer fündig geworden: Hamadi Al Ghaddioui, ehemaliger Stürmer unter anderem beim VfB Stuttgart, wechselt zu den Kurpfälzern.

"Mit Hamadi haben wir den Spielertyp gefunden, den wir suchten. Er hat die passende Statur und kennt die 2. Liga", sagte Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter des SV Sandhausen, über den Neuzugang. "Dieser Transfer ist das letzte Puzzleteil unserer Kaderplanung."

Al Ghaddioui zuletzt in Zypern

Der 32-Jährige kommt vom zyprischen Topklub Pafos FC, für den er in dieser Saison achtmal auflief und ein Tor erzielte. Für die Zyprer war Al Ghaddioui insgesamt in 22 Partien an sechs Toren beteiligt.

Von 2019 bis Januar 2022 spielte der Angreifer beim VfB Stuttgart. Für die Schwaben trug sich Al Ghaddioui in 49 Pflichtspielen in Bundesliga und DFB-Pokal 13-mal in die Torschützenliste ein und bereitete sechs Treffer vor.