Der SV Sandhausen hat einen neuen Cheftrainer: Tomas Oral coacht ab sofort den Fußball-Zweitligisten. Der 49-Jährige übernimmt die Aufgabe von Alois Schwartz, den der SVS am Sonntag freigestellt hatte.

Präsident Jürgen Machmeier lobt bei der Vorstellung den neuen Coach: "Tomas Oral konnte uns in kurzer Zeit von seiner Spielidee überzeugen. Deshalb sind wir sicher, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Trendwende schnell einzuleiten und somit den Klassenerhalt zu sichern", so der SVS-Boss. Auch Thomas Oral selbst ist guter Dinge, dass seine "Mission Klassenerhalt" glücken könnte: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Natürlich bin ich mir der Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst. Doch wenn wir an einem Strang ziehen und die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigt, werden wir die Klasse halten. Davon bin ich überzeugt! Ohne diese Überzeugung hätte ich die Aufgabe hier in Sandhausen nicht angenommen", so der 49-jährige Tomas Oral.

Oral ist im Südwesten kein Unbekannter

Oral trainierte unter anderem den FSV Frankfurt, RB Leipzig, den FC Ingolstadt und im Jahr 2016 auch mal den Karlsruher SC. Seine letzte Cheftrainer-Station war dann wieder Ingolstadt. Seit Juni 2021 war Oral vereinslos. Als Spieler absolvierte er 38 Regionalligaspiele für die SG Egelsbach. Weitere Stationen als Spieler in der Oberliga Hessen waren Germania Horbach und der FSV Frankfurt.

Schwartz nach 0:3 gegen KSC entlassen

Nach vier Pflichtspielniederlagen ohne eigenen Treffer in Serie hatte sich der SV Sandhausen von Trainer Alois Schwartz getrennt. Der Club bestätigte das Ende der Zusammenarbeit wenige Stunden nach dem 0:3 gegen den Karlsruher SC. Auch sein Co-Trainer Dimitrios Moutas musste gehen. "Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alois festgehalten", sagte Präsident Jürgen Machmeier. "Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen."

Nächster Gegner ist ausgerechnet der 1.FC Nürnberg

Der Spielplan der 2. Liga will es so, dass der SVS am kommenden Wochenende ausgerechnet auf den 1.FC Nürnberg trifft. Am Samstag, den 25. Februar (13:00 Uhr), kommt es in Nürnberg zum Duell der beiden kriselnden Vereine. Der FCN hatte, ebenfalls nach dem letzten Wochenende und einer 0:5 Niederlage in Heidenheim, seinen Coach Markus Weinzierl freigestellt. Das Spiel im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg wird also mit Oral und mit Dieter Hecking auf den Trainerbänken ausgetragen werden. Denn der Sportdirektor des 1. FC Nürnberg macht bei den Franken den Trainerjob bis Saisonende mit. Möglicherweise ist diese Partie ein Stück weit richtungsweisend - für beide Mannschaften.