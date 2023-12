SV Sandhausen verliert gegen den VfB Lübeck

Der SV Sandhausen hat in der 3. Liga die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen den VfB Lübeck verlor das Team von Jens Keller 1:2 (0:2).

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Ingolstadt kündigte SVS-Chefcoach Jens Keller an, dass die Mannschaft das Ergebnis wiedergutmachen wolle. So waren die Sandhäuser in der Anfangsphase auch das bessere Team, allerdings ging der abstiegsgefährdete VfB Lübeck überraschend mit seinem ersten Angriff in Führung. Leon Sommer flankte von rechts, Manuel Farrona-Pulido zog aus kurzer Distanz aufs Tor. SVS-Verteidiger Christoph Ehrlich fälschte den Ball beim Klärungsversuch noch ab (17. Minute).

Doppelschlag des Außenseiters

Keine fünf Minuten später war es wieder Leon Sommer, der den Ball von rechts in Richtung SVS-Tor brachte. Tarik Gözüsirin erhöhte zum 2:0 für Lübeck (20.). Sandhausen hatte vor der Halbzeitpause noch die Möglichkeit zum Anschlusstreffer durch David Otto nach Vorarbeit von Franck Evina, der Ball ging allerdings am Tor vorbei.

Anschlusstreffer kam zu spät

Beide Spieler mussten noch vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für Otto kam Richard Meier in Spiel. Sebastian Stolze ersetzte Franck Evina. In der zweiten Halbzeit mehrten sich die Abschlüsse des SVS. Das Team von Jens Keller setzte sich zwischenzeitlich auch in der Lübecker Hälfte fest, trotzdem hatte auch Lübeck die Chance, die Führung auszubauen. Der Anschlusstreffer der Kurpfälzer durch Livan Burcu kam in der 89. Minute zu spät. So blieb die Wiedergutmachung für das Spiel in Ingolstadt aus und der SV Sandhausen verlor zum zweiten Mal in Folge.

Nach der Winterpause tritt Sandhausen in Dresden an. Der VfB Lübeck empfängt Waldhof Mannheim.