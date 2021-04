Die Deutsche Fußball Liga hat die abgesetzten Partien des Karlsruher SC und SV Sandhausen neu terminiert. Dennoch ist unsicher, ob und wie die Saison in der 2. Liga zu Ende gebracht werden kann.

Die Zahl der positiven Corona-Tests im deutschen Profifußball steigt. Nachdem der Karlsruher SC und der SV Sandhausen bereits in häusliche Quarantäne mussten, erwischte es nun auch mit Hertha BSC den ersten Bundesligisten.

Im deutschen Fußball-Oberhaus scheint die Terminnot noch überschaubar, in der 2. Liga wird es schon kniffliger. Denn neben dem KSC und dem SVS befindet sich auch Holstein Kiel komplett in Quarantäne. Wenn die Mannschaften aus der Quarantäne auf den Fußballplatz zurückkehren, wartet ein eng getaktetes Restprogramm. Das Ziel: Die Saison soll bis zum 23. Mai regulär zu Ende gespielt werden. Für Oliver Kreuzer, Sportdirektor des Karlsruher SC, ist die enge Taktung der Spiele an sich nicht das Problem. Vielmehr sei es eine spezielle Situation, dass die Spieler 14 Tage nur in den eigenen vier Wänden an ihrer Fitness arbeiten können und nach der Quarantäne nur 2-3 kurze Einheiten anstehen, bevor das erste Spiel stattfindet.

"Extreme Symptome" bei SVS-Quartett

Ähnlich gestaltet sich die Situation beim SV Sandhausen. In der häuslichen Quarantäne sind die Trainingsmöglichkeiten beschränkt, zudem sind die Auswirkungen der Corona-Infektionen im Team gravierend. "Wir haben extreme Verläufe bei den Vieren, die betroffen sind", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier am Freitag. Im Krankenhaus sei aber keiner. Dennoch: Diese Spieler seien körperlich sehr geschwächt, und trotzdem könnte es sein, dass sie beim Re-Start nach der Quarantäne am 22. April gegen den HSV gleich gebraucht werden. Mit Blick auf den aktuell dünn besetzten Kader der Sandhäuser sagte Machmeier: "Man muss davon ausgehen, dass der eine oder andere im ersten Spiel eingesetzt werden muss."

Eine Wettbewerbsverzerrung sieht Machmeier durch die Quarantäne nicht. Es könne aber ein Wettbewerbsnachteil für den SVS sein. Der Verein habe aber in dieser Saison schon so viele Rückschläge weggesteckt, dass die Quarantäne das Team nicht aus der Bahn werfe, so Machmeier. Es gehe nun darum, als Verein zusammenzurücken und sich auf die restlichen Spiele zu freuen.

Relegationsspiele absetzen?

Angesichts zunehmender Corona- und Quarantäne-Fälle in der 2. Bundesliga und den damit verbundenen Spielverschiebungen hatte Machmeier vor wenigen Tagen im Interview mit dem "Deutschlandfunk" angeregt, dass man in diesen Zeiten auch etwas kreativer denken könne, um die Saison auf jeden Fall bis Ende Mai abzuschließen. Denn am 31. Mai geht bereits die U21-EM weiter, die Relegationsspiele zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga sind für den 27. und 30. Mai angesetzt.

TV-Tipp: Die 2. Bundesliga als Thema in der Sportschau Wie geht es weiter in der 2. Bundesliga? Kann die Saison trotz Quarantäne-Auflagen und Corona-Fällen regulär zu Ende gespielt werden? Einen ausführlichen Beitrag zur coronabedingten Terminnot in der 2. Bundesliga sehen Sie am Samstag in der Sportschau. Los geht es im Ersten ab 18:00 Uhr.

Vor diesem Hintergrund brachte Machmeier ins Spiel, dass in dieser Saison möglicherweise auf die Relegationsspiele verzichtet werden könnte. Der Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe, kritische Äußerungen gab es unter anderem von Ex-SVS-Trainer Alois Schwartz und vom Drittligisten Dynamo Dresden. Machmeier sagte nun gegenüber SWR Sport, dass er seine Aussagen im "Interesse des gesamten Fußballs" getätigt habe und nicht nur für den SV Sandhausen. Es könne auch sein, dass er mit diesem Vorschlag "etwas Gutes für einen anderen Verein" getan habe, so der SVS-Präsident.

Kreuzer ist gegen Absetzung der Relegationsspiele

Für KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer ist die Aussetzung der Relegationsspiele keine Option. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Saison ganz normal zu Ende gehen kann. Und da gehören auch die Relegationsspiele dazu", sagte Kreuzer im SWR-Interview. Eine Möglichkeit, den Schutz für die Spieler und den kompletten Mannschaftsstab zur erhöhen, sei aus seiner Sicht ein Quarantäne-Kurz-Trainingslager, bei dem alle Beteiligten beispielsweise für die letzten 14 Tage der Saison in ein Hotel oder eine andere geeignete Anlage eingeschlossen würden.

Der Karlsruher SC spielt nun am 26. April (18:00 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue, am 29. April (18:30 Uhr) beim Hamburger SV und am 3. Mai (20:30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Neu angesetzt wurden für Sandhausen die Spiele gegen den Hamburger SV (22. April, 20:30 Uhr), bei der SpVgg Greuther Fürth (28. April, 18:30 Uhr) und bei Holstein Kiel (4. Mai, 18:30 Uhr).

Zwei weitere positive Tests beim KSC

Beim Karlsruher SC sind derweil zwei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie sind während der Isolation positiv getestet worden. Ein KSC-Sprecher bestätigte am Donnerstagmorgen auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten". Für die beiden betroffenen Akteure verlängert sich die Quarantäne dadurch bis zum 25. beziehungsweise 26. April.