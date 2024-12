Kreuzbandriss: SV Sandhausen lange ohne Keeper Timo Königsmann

Der Drittligist SV Sandhausen muss mehrere Monate auf Torhüter Timo Königsmann verzichten. Der Keeper zog sich im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock einen Kreuzbandriss zu.

Es lief die 34. Minute im Drittliga-Duell zwischen Hansa Rostock und dem SV Sandhausen. Nach einem Querschläger von Jakob Lewald stieg Timo Königsmann hoch, um den Ball sicher abzufangen. Bei der Landung kam der Torhüter unglücklich auf und signalisierte sofort, dass er sich eine Verletzung zugezogen hat. Das rechte Knie war betroffen, Königsmann musste ausgewechselt werden. Nun wurden die schlimmsten Befürchtungen der Sandhäuser bestätigt: Königsmann wird dem SVS mit einem Kreuzbandriss rund ein halbes Jahr nicht zur Verfügung stehen.

"Diese Verletzung ist für uns, ganz besonders für Timo, richtig bitter. Er hat nach dem Ausfall von Nikolai Rehnen gute Leistungen gezeigt und sich damit den Platz zwischen den Pfosten verdient. Timo bekommt von uns jetzt jegliche Unterstützung und die Zeit, die er benötigt, um wieder zurückzukommen", sagt Sportdirektor Matthias Imhof in einer Vereinsmitteilung.

14 Einsätze in der laufenden Drittliga-Saison

Der 27-jährige Schlussmann, der vor seiner Zeit in Sandhausen für den SV Waldhof Mannheim spielte, kam in der laufenden Saison auf 14 Einsätze in der 3. Liga. In diesen Partien kassierte Königsmann 18 Gegentore, dreimal behielt er eine weiße Weste. In Rostock verlor der SV Sandhausen mit 0:1.