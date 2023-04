Der SV Sandhausen spielt seit der Saison 2012/2013 durchgängig in der 2. Bundesliga. Nun droht nach elf Jahren der Absturz in die Drittklassigkeit.

Die Zahlen sind alarmierend: Neun Liga-Spiele ohne Sieg, sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang, Tabellenplatz 18. Der SV Sandhausen taumelt dem Abstieg aus der 2. Bundesliga entgegen. Der harmlose Auftritt bei der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth steht stellvertretend für die sportliche Situation des SVS.

Kaum eigene Offensivaktionen, dazu ein mangelhaftes Abwehrverhalten: Mit einer solchen Leistung wird es schwierig, in den kommenden Wochen den Turnaround zu schaffen. Zwar stemmte sich der SVS nach dem frühen 0:2-Rückstand (9. und 26. Minute) zumindest in der zweiten Hälfte gegen die Niederlage, insgesamt kam aber deutlich zu wenig von einem Team, das gegen den Abstieg kämpft.

Nach gutem Start: Sandhausen kassiert Niederlagen in Serie

Dabei ging die Saison sehr ordentlich los für den SV Sandhausen. Die Mannschaft des damaligen Trainers Alois Schwartz gewann zwei der ersten drei Saisonspiele und zog zudem souverän in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Die Welt schien in Ordnung am Hardtwald. Doch es folgte eine Ergebniskrise, die den SVS aus der oberen Tabellenhälfte tief in den Tabellenkeller purzeln ließ. Von Mitte August bis Anfang Oktober blieb Sandhausen in der Liga sieglos.

Tomas Oral wartet weiter auf seinen ersten Sieg mit dem SV Sandhausen IMAGO IMAGO / foto2press

Die Sandhäuser gingen als Tabellenletzter in die lange WM- und Winterpause, meldeten sich aber eindrucksvoll zurück: Zum Start ins Jahr 2023 gewann der SVS mit 2:1 in Bielefeld. Es sollte jedoch der bislang letzte Sieg bleiben. Nach einer weiteren Niederlagenserie musste Alois Schwartz gehen und Tomas Oral übernahm das Traineramt.

Keine Trendwende unter Tomas Oral

Die erhoffte Trendwende unter dem neuen Coach blieb aus. Oral ist nach sechs Spielen mit dem SVS noch immer sieglos, holte in diesen Partien magere zwei Punkte. Und die vergangenen drei Spiele geben kaum Grund zur Hoffnung: 0:5 gegen St. Pauli, 1:3 in Hannover, 0:2 gegen Fürth.

Mit 21 Punkten nach 27 Spieltagen ist der SV Sandhausen Abstiegskandidat Nummer eins in der 2. Liga. Das Team von Tomas Oral braucht ein kleines Fußball-Wunder, um sich bis Ende Mai eventuell doch noch zu retten. Realistisch droht dem SVS aber der Abstieg in die 3. Liga - und das nach elf Jahren.