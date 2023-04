Nach nur anderthalb Monaten Amtszeit hat sich Zweitligist SV Sandhausen von Trainer Tomas Oral getrennt. Am Sonntag hatte das Tabellenschlusslicht eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen.

Sechs Spiele, vier Niederlagen, nur zwei Unentschieden - so lautet die Bilanz von Tomas Oral seit seiner Amtsübernahme beim SV Sandhausen am 20. Februar 2023. Diese Negativ-Serie hat nun Konsequenzen: Mit sofortiger Wirkung wurde der 49-Jährige von seinem Posten freigestellt. Das verkündete der Verein am Montag (10.04.) in einer Pressemitteilung.

"Wir hatten die Hoffnung mit Tomas Oral als neuem Trainer den entscheidenden Impuls für einen erfolgreichen Abstiegskampf zu setzen", erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier die Entscheidung. "Nach nur zwei Punkten aus den zurückliegenden sechs Partien, darunter die indiskutablen Heimauftritte gegen St. Pauli und Greuther Fürth, müssen wir erkennen, dass dies leider nicht geglückt ist."

Oral folgte auf Alois Schwartz

Oral hatte vor anderthalb Monaten die Sandhäuser vom freigestellten Trainer Alois Schwartz übernommen. Auf eine 0:1-Niederlage in Nürnberg folgten zwei Unentschieden gegen Holstein Kiel (1:1) und den 1. FC Kaiserslautern (2:2). In den letzten drei Spielen verlor der SVS jedoch dreimal, kassierte dabei zehn Gegentore und schoss selbst nur ein eigenes Tor.

Nach der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag stehen die Sandhäuser mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem letzten Tabellenplatz. Zum rettenden Ufer fehlen bereits acht Punkte. Interimsweise werden die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano die Mannschaft trainieren und die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (Samstag, 13:00 Uhr) übernehmen.