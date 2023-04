per Mail teilen

Nach Trainer Tomas Oral muss nun auch der Sportliche Leiter gehen. Wie der SV Sandhausen mitteilt, trennt sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Mikayil Kabaca.

Der SV Sandhausen hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga weitere personelle Konsequenzen gezogen. Auch der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca wurde nun freigestellt.

Machmeier: Entscheidung schwer, aber "alternativlos"

"Diese Entscheidung fällt uns sehr schwer, sie ist aber aufgrund der sportlichen Entwicklung alternativlos. Wir haben unsere Saisonziele, selbst nach dem Trainerwechsel, bisher nicht annähernd erreichen können. In dieser schwierigen Situation gilt es nochmal mehr alle Kräfte für das Ziel Klassenerhalt zu bündeln und bedingungslos dafür einzustehen", wird Präsident Jürgen Machmeier in einer Pressemitteilung zitiert.

Gleichzeit richtet der SVS den Blick damit schon in die Zukunft. "Darüber hinaus ist es als Verein aber auch unsere Aufgabe die neue Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, nun mit einer personellen Neuausrichtung im sportlichen Bereich zu planen", so Machmeier weiter.

Kleppinger und Corrochano übernehmen

Trainer Tomas Oral war nach nur zwei Punkten aus sechs Spielen am Ostermontag freigestellt worden. Die bisherigen Assistenten Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano sollen in den noch ausstehenden sieben Spielen den drohenden Abstieg verhindern. Sandhausens Rückstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt vor dem Spiel am Samstag beim 1. FC Magdeburg (15. April, 13:00 Uhr) sechs Zähler.