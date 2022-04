SV Sandhausen: Klassenerhalt am Ruhetag

Trotz der 1:2 Niederlage gegen Schalke 04 am Freitagabend schaffte der SVS einen Tag später den Klassenerhalt - weil Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg nur unentschieden spielte.

Die Botschaft vor dem Spiel gegen Schalke 04 war klar formuliert. Alois Schwartz hatte seinen Trainervertrag verlängert, da stand noch gar nicht fest, dass die "Unabsteigbaren" ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga spielen würden. Der 55-Jährige bleibt bis 2024. Mit dem Klassenerhalt hätte sich der Vertrag eh verlängert, umso deutlicher das Signal von Schwartz und sein Bekenntnis zum SVS. "Wir haben Spaß, die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen und gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt machen", sagte er, der den Verein im September zum zweiten Mal übernommen hat. Nach den Punktgewinnen gegen Werder Bremen, den FC St. Pauli, den Hamburger SV und Darmstadt 98 sowie dem jüngsten 4:2-Erfolg beim 1. FC Nürnberg hatte Sandhausen den Klassenerhalt selbst auf den Weg gebracht.

Hitziges Spiel zwischen Sandhausen und Schalke

Lange konnte Sandhausen auch gegen Aufstiegskandidat und Ex-Bundesligist Schalke 04 mehr als nur mithalten. In der 71. traf Simon Terrode, SVS-Kapitän Diekmeier gelang der Ausgleich (71), doch in der ersten Minute der Nachspielzeit traf Terrode doch noch zum 2:1. In einer turbulenten Schlussphase sah der eingewechselte SVS-Leihspieler Alou Kuol die Rote Karte nach einem groben Foulspiel.

SV Sandhausen - mal wieder echt anders

Zwei Bonusspiele gibt es noch für Sandhausen. Am kommenden Freitag (06.05., 18:30 Uhr) beim SC Paderborn und dann zum Saisonfinale im Stadion am Hardtwald gegen Holstein Kiel (15.05., 14:00 Uhr). Der SV Sandhausen hat sich eine weitere Saison in der 2. Bundesliga erarbeitet - die elfte in Folge. Und wieder einmal so, wie es das Vereinsmotto vorgibt: "Wir! Echt anders."