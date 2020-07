Fußball-Zweitligist SV Sandhausen peilt in der kommenden Saison einen einstelligen Tabellenplatz an. Die Saison 2019/2020 hat der SVS auf Rang zehn beendet.

Man wolle nicht länger als der klassische Abstiegsaspirant angesehen werden, sagte SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa am Mittwoch. Mit dem 10. Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison wiederholte der SV Sandhausen sein bis dahin bestes Ergebnis aus der Saison 2016/2017.

Zwei Stürmer sollen kommen

Für die neue Runde wollen die Kurpfälzer jede Position doppelt besetzen und sich mit zwei Stürmern, einem zentralen Mittelfeldspieler sowie einem linken Verteidiger verstärken. Dort soll die Lücke, die Leart Paqarada hinterlässt, mit einer "1-A-Verstärkung" gefüllt werden. Die Trennung vom 25 Jahre alten Kosovaren sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: "Wir haben ihm kein verbessertes Angebot vorgelegt und er suchte eine Veränderung."

Isländer Gislason verlässt den SVS

Daneben trennte sich der SVS auch vom isländischen Nationalspieler Rurik Gislason sowie den Defensivspielern Jesper Verlaat, Roman Hauk (wechselt zu Astoria Walldorf) und Markus Karl. Als Neuzugang stehen bislang zwei Leute fest: Der 28 Jahre alte Innenverteidiger Nils Röseler vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo fest.

Contento kommt ablösefrei

Zudem kommt der frühere Bayern-Profi Diego Contento. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf in die Kurpfalz. Zwischen 2010 und 2014 bestritt der ehemalige U20-Nationalspieler 49 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern München. In Düsseldorf kam der Abwehrspieler über eine Reservisten-Rolle nicht hinaus. Am 27. Juli will der SVS das Training wieder aufnehmen.