Neuer SVS-Trainer Galm: Müssen "unangenehm" sein

Der SV Sandhausen hat nach seinem Abstieg in die 3. Liga Danny Galm als neuen Trainer vorgestellt und einen Neuzugang bekannt gegeben.

So soll Innenverteidiger Tim Knipping für die Mission Wiederaufstieg den Kader verstärken. Der 30-Jährige komme ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Dynamo Dresden an den Hardtwald, teilte der Zweitliga-Absteiger am Dienstag mit. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Knipping stand bereits zwischen 2016 und 2019 in der 2. Bundesliga beim SVS unter Vertrag. Er ist nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill, Tim Maciejewski und Sebastian Stolze der achte Neuzugang für die kommende Saison.

Neuer Trainer Galm freut sich auf Knipping

"Tim hatte von Anfang an Lust auf den SVS und ist sehr motiviert. Deshalb freuen wir uns auf seine zweite Zeit in Sandhausen", erklärte der neue Cheftrainer Danny Galm, der in Sandhausen einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieb. Das bestätigte der SVS-Sportdirektor Matthias Imhof.

Das erwartet Danny Galm von seinem Team

Galm erklärte bei seiner Vorstellung vor der Presse, seine neue Mannschaft solle "dynamischen Tempofußball" zeigen, der darauf angelegt ist, nach vorn zu spielen, ohne dabei die Defensivarbeit zu vernachlässigen. "Es muss unangenehm sein, gegen uns zu spielen", sagte der 37-Jährige.