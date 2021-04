Stark gespielt, aber doch verloren: Der SV Sandhausen musste sich am Mittwoch im Nachholspiel des 28. Spieltags gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:3 (1:1) geschlagen geben.

Die Gastgeber waren durch das erste Profi-Tor von Hans Nunoo Sarpei, Neffe des ehemaligen Bundesliga-Profis Hans Sarpei, früh in Führung gegangen (6.). Der frühere Fürther Daniel Keita-Ruel (36./52.) sorgte aber für die zwischenzeitliche Führung des SVS. Ein Eigentor von Alexander Schirow (77.) und Branimir Hrgota (86.) sicherten Fürth in der Schlussphase den Sieg.

Trotz Handspiel: 1:1-Ausgleich von Sandhausen zählt

Fürth begann drei Tage nach der Niederlage beim FC St. Pauli (1:2) verhalten, hatte aber das Glück auf seiner Seite: Einen unplatzierten Schuss von Sarpei aus 25 Metern ließ Sandhausens Schlussmann Stefanos Kapino passieren. Auf der Gegenseite wurde der Ausgleich nach Ansicht der TV-Bilder anerkannt, obwohl Sandhausens Tim Kister den Fürther Torhüter Sascha Burchert in der Entstehung gesperrt und zudem den Ball an die Hand bekommen hatte.

Keita-Ruel sorgt für zwischenzeitliche Führung

Nach der Pause legte Keita-Ruel sogar seinen zweiten Treffer nach, ehe Schirow den eigenen Schlussmann überwand und Hrgota sogar noch das 3:2 erzielte. Sandhausen überzeugte zwar nach den Erfolgen gegen den HSV (2:1) und Hannover (4:2) auch im dritten Spiel nach der Corona-Zwangspause, ging am Ende aber leer aus. SVS-Spieler Tim Kister ärgerte sich nach dem Spiel über die Niederlage: "Es ist sehr schade. Wir haben eine super Leistung gebracht und hatten Fürth in einer Situation, die sie nicht so wollten." Den Optimismus für den Klassenerhalt wollte er sich aber nicht nehmen lassen. "Wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir die Spiele weiter durchziehen, wird uns keiner aufhalten."

Der Vorsprung der Sandhäuser auf den Relegationsplatz zur 3. Liga beträgt weiter einen Punkt. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat auf den Hamburger SV auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz bei einem absolvierten Spiel mehr schon sechs Punkte Vorsprung.