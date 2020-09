Der SV Sandhausen ist seit mittlerweile sechs Spielen ungeschlagen. Gegen den Hamburger SV (Sonntag, 13.30 Uhr) sollen die nächsten drei Punkte her.

Es ist, als hätten sie diese Saison Steinschleudern in der Kabine entdeckt, dieses archaische Mittel, mit dem der legendäre David den großen Goliath bezwang. Die Sandhäuser versuchen es mit starker Defensivarbeit und schnellem Umschaltspiel gegen die großen der Liga und sind damit fast genauso erfolgreich, wie einst David.

Der SV Sandhausen kann in dieser Saison unter Trainer Uwe Koschinat vor allem eines – die großen Namen so richtig ärgern: Nürnberg, Heidenheim und Stuttgart geschlagen, Hannover und Bielefeld ein Unentschieden abgetrotzt. Die kleinen Kurpfälzer wachsen gerade über sich hinaus, weil ihr Spielsystem auf Gegner ausgelegt ist, die das Spiel machen.

Für Trainer Uwe Koschinat ist der Erfolgslauf des Tabellenachten keine Überraschung. Nach dem Punktsieg beim aktuellen Tabellenführer Arminia Bielefeld bilanzierte er: "Wir haben uns sehr viel Anerkennung auf der Bielefelder Alm erarbeitet. Durch einen mutigen und autoritären Ansatz haben wir Bielefeld das Leben sehr schwer gemacht."

TV-Tipp Acht Jahre lang kickte Dennis Diekmeier beim HSV und wechselte dann nach Sandhausen. Am Sonntag geht es gegen seinen Ex-Klub. Danach ist er zu Gast im Studio bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW ab 21:45 Uhr.

Der Erfolg in Stuttgart wirkte sich noch deutlicher auf das Gemüt des Spielleiters aus: "Für unseren Verein war es ein ganz toller Triumph den VfB hier zu bezwingen. Jeder Sandhäuser ist mit einem unfassbaren Lächeln aus dem Stadion gegangen und wohl auch am nächsten Morgen damit aufgewacht".

Das Team des 48-Jährigen ist seit sechs Partien in Folge ohne Niederlage und nun kommt der nächste große Name an den Hardtwald, der HSV, es soll ein echtes Fußballfest werden in der Kurpfalz, zumal der Goliath aus dem Norden angeschlagen ist, nur ein Sieg in den letzten sechs Spielen und dabei kein einziges Stürmertor erzielt. Scheint derzeit braucht es nicht viel mehr als eine Steinschleuder, um den hanseatischen Riesen zu Fall zu bringen.