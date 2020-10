per Mail teilen

Ein guter Konter reicht dem SV Sandhausen zum Sieg gegen den FC St. Pauli. Nur Verteidiger Dennis Diekmeier hatte nach dem Abpfiff noch Grund zum Motzen.

Als der Ball im Netzt zappelte, drehte Dennis Diekmeier fröhlich ab. Er, der in acht Jahren beim Hamburger SV kein einziges Tor erzielen konnte, hatte seinen SV Sandhausen gerade zum wichtigen 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli geschossen (45.) - dachte er. Das zählte zwar und St. Pauli hat den Sieg über die Zeit gerettet. Das Tor hat die DFL jedoch dem Hamburger Daniel Buballa zugerechnet, der den Schuss ins eigene Tor abfälschte. "Ich habe gedacht, es ist ein klares Tor für mich", sagte Diekmeier nach dem Spiel bei Sky mit einem Lächeln. "Der Ball sollte ins lange Eck, und er fälscht ihn ab. Wir werden das prüfen."

Letztlich wird er wohl verkraften können, dass er weiterhin auf sein drittes Profi-Tor warten muss. Denn mit dem Sieg meldet sich der SV Sandhausen in der noch jungen Zweitliga-Saison in der Spitzengruppe an und schloss mit nun sechs Punkten zum Hamburger SV auf. Und Diekmeier war mit seiner Leistung auf dem rechten Flügel der Mann des Spiels.

St. Pauli überlegen, Sandhausen effizient

Die Hamburger, zuvor noch ohne Saison-Niederlage, starteten überlegen, hatten das Spiel eine halbe Stunde lang im Griff und kamen zu guten Chancen. Erst danach agierte Sandhausen auf Augenhöhe.

Doch kurz vor der Pause dribbelte SVS-Profi Julias Biada durch die Reihen der Gäste und leitete den Ball an Diekmeier weiter - dessen Schuss Buballa unhaltbar für Keeper Robin Himmelmann abfälschte. Kurz vor Schluss wurde St. Pauli nochmal stärker, Jannes Wieckhoff (89.) vergab jedoch die beste Chance. So blieb es beim letztlich etwas glücklichen Sieg der Kurpfälzer.