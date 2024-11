Der SV Sandhausen siegt wieder: Viererpack gegen Alemannia Aachen

Der SV Sandhausen hat am 14. Spieltag der 3. Liga gegen Alemannia Aachen gewonnen. Es war der erste Dreier nach zuvor vier sieglosen Spielen für die Kurpfälzer.

Der SV Sandhausen ist zurück in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Sreto Ristic besiegte vor 4.500 Zuschauern Alemannia Aachen deutlich mit 4:0 (1:0). Lucas Wolf (39. Minute), David Otto (62.), Stanislav Fehler (63.) und Dominic Baumann (85.) trafen für den SVS. Allerdings musste die Alemannia bereits ab der dritten Minute und dem Platzverweis für Gianluca Gaudino mit einem Mann weniger auskommen.

Große Rotation beim SV Sandhausen

Nach vier sieglosen Spielen in Serie und der deutlichen 0:3-Niederlage gegen 1860 München waren die Kurpfälzer zuletzt von der Tabellenspitze auf den dritten Platz abgerutscht. SVS-Coach Ristic konnte gegen Aachen wieder auf die zuletzt gesperrten Jeremias Lorch und Besar Halimi zurückgreifen, würfelte seine Startelf kräftig durcheinander: Es gab fünf Änderungen nach der Pleite gegen die Löwen. Neben Lorch und Halimi spielten auch Carls, Iwe und Meier von Beginn an.

Aachens Coach Heiner Backhaus, mit seinem Team seit sieben Spielen ungeschlagen, rotierte zweimal: Florian Heister und Lukas Scepanik spielten für Winter und Benschop. An Unterstützung von außen mangelte es jedenfalls nicht, rund 1.000 mitgereiste Anhänger unterstützten in der Hardtwald-Arena ihre Alemannia lautstark.

Frühe Rote Karte für Aachens Gaudino

Doch die Aachener Freude auf die Partie bekam schnell einen herben Dämpfer, denn die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute sah Aachens Gianluca Gaudino, früher selbst einmal im Sandhäuser Trikot, die Rote Karte. Der Mittelfeldspieler rutschte mit offener Sohle in den Zweikampf mit Lucas Wolf. Gaudino traf Ball und das Schienbein seines Gegenspielers, Schiedsrichter Lukas Benen aus Nordhorn entschied sofort auf Platzverweis für Gaudino. Eine durchaus vertretbare Entscheidung, wenn auch extrem bitter für die Gäste zu diesem Zeitpunkt.

Erste Chance erst nach 37 Minuten

Wer jetzt aber auf einen Sturmlauf der Gastgeber gewartet hatte, der sah sich getäuscht. Aachen zog sich nicht zurück, störte Sandhausen immer wieder früh im Spielaufbau. Klare Chancen waren in der ersten halben Stunde Fehlanzeige. Erst nach 37 Minuten der erste Adrenalinschub: Sandhausens Jonas Carls nahm einen Abpraller aus gut 20 Metern direkt und wuchtig ab, aber Aachens Keeper Elias Bördner hechtete den Ball mit beiden Händen aus dem oberen Tordreieck. Eine klasse Aktion von Sandhausens Neuzugang Carls, der Ende August vom Nachbarn SV Waldhof gekommen war.

Sandhäuser Pausenführung durch Lucas Wolf

Zwei Minuten später die Führung für die jetzt deutlich druckvolleren Kurpfälzer. Eine feine Kombination über die rechte Seite schloss Wolf auf Zuspiel von Emmanuel Iwe aus kurzer Distanz zum 1:0 ab (39.). Das erste Saisontor für den früheren Kieler im SVS-Trikot.

In der Nachspielminute der ersten Hälfte bot sich der aufopferungsvoll kämpfenden Alemannia dann noch die dicke Chance zum Ausgleich. Lukas Scepanik aber schoss den Ball an den Pfosten. So ging es mit der knappen Sandhäuser 1:0-Führung gegen dezimierte Aachener in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich Aachen mit einem Mann weniger als zäher Widersacher. Nach 53 und 56 Minuten aber hatte Sandhausen die besten Chancen auf den zweiten Treffer. Erneut war es jeweils Torschütze Lucas Wolf, der einmal übers Tor zielte und beim zweiten Abschluss an Keeper Bördner scheiterte.

Doppelschlag durch Otto und Fehler

Dann aber schaffte der SV Sandhausen mit einem Doppelschlag doch noch die frühe Entscheidung. Erst war es der bereits nach einer halben Stunde für den verletzten Meier eingewechselte David Otto, der mit einem sehenswerten Drehschuß das 2:0 erzielte (62.). Dann chipte nur Sekunden später der erst kurz zuvor ins Spiel gekommene Stanislav Fehler den Ball zum 3:0 ins Aachener Netz (63.).

Torhüter Bördner war weit aus seinem Tor herausgekommen, um David Otto zu stoppen. Fehler setzte den Abpraller aus 25 Metern elegant ins verlassene Aachener Gehäuse. Damit war die Partie gelaufen. Und Sandhausen legte sogar noch einmal nach. Torjäger Dominic Baumann erzielte nach starker Einzelleistung aus 16 Metern das 4:0 (85. Minute). Es war der sechste Saisontreffer des bulligen Neuzugans aus Halle und gleichzeitig der Endstand.

Sandhausen erklimmt wieder die Tabellenspitze

Der SV Sandhausen konnte mit dem Sieg gegen Aachen seine Ergebnisdelle auswuchten und schoss sich vorerst wieder an die Tabellenspitze der 3. Liga. Die Kurpfälzer müssen nach der Länderspielpause (23.11.) bei Rot-Weiss Essen antreten. Alemannia Aachen empfängt daheim 1860 München.