SV Sandhausen erwartet Dynamo Dresden zum Kellerduell

SV Sandhausen: Restprogramm in der 2. Liga

SV Sandhausen - Dynamo Dresden (29. / So. 10.04. / 13:30 Uhr)

SV Sandhausen - St. Pauli (30. / Sa. 16.04. / 13:30 Uhr)

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen (31. / So. 24.04. / 13:30 Uhr)

SV Sandhausen - FC Schalke 04 (32. / Fr. 29.04. / 18:30 Uhr)

SC Paderborn - SV Sandhausen (33. / Fr. 06.05. / 18:30 Uhr)

SV Sandhausen - Holstein Kiel (34. / So. 15.05. / 15:30 Uhr)