Nullnummer in Unterhaching: Sandhausen tritt in der 3. Liga auf der Stelle

Der SV Sandhausen bleibt in der 3. Liga weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Am elften Spieltag kamen die Kurpfälzer bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching zu einem torlosen Remis und bleiben damit im Tabellenmittelfeld.

Nach dem Wirbel unter der Woche um Präsident Jürgen Machmeier sollte der Fokus beim SV Sandhausen zum Auswärtsspiel in Unterhaching wieder auf dem Sportlichen liegen. Machmeier war vom DFB für vier Spiele gesperrt und mit einer Geldstrafe sanktioniert worden, nachdem er sich nach Abpfiff des Heimspiels gegen den SSV Ulm (1:2) gegenüber Schiedsrichter Florian Exner und dessen Assistenten Jonah Besong unsportlich verhalten haben soll. Auch SVS-Sportdirektor Matthias Imhof war mit einem Innenraumverbot für eine Partie bestraft worden.

Starker Start des SV Sandhausen - aber ohne Ertrag

Der SVS fand sofort ins Spiel und hatte in der Anfangsphase erste gute Chancen, aber David Otto (2. Minute) und Tim Maciejewski (3.) verzogen jeweils, Tim Knipping (5.) köpfte nach einem Freistoß in die Arme von Unterhachings Keeper René Vollath, der auch wenig später gegen Alexander Mühling zur Stelle war (10.).

Unterhaching wurde nach knapp einer halben Stunde stärker. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Markus Schwabl kam Mathias Fetsch fünf Meter vor dem SVS-Tor frei zum Kopfball, doch Nikolai Rehnen bewahrte die Kurpfälzer mit einer starken Parade vor dem Rückstand (29.). Vier Minuten später rettete Rehnen erneut gegen einen Schuss von Simon Skarlatidis (33.). Weitere Höhepunkte gab es im ersten Durchgang nicht, so ging es torlos in die Pause.

Wenig ansehliches Spiel nach der Pause

In der zweiten Halbzeit waren beide Teams zunächst darauf bedacht, defensiv sicher zu stehen, neutralisierten sich dadurch aber auch weitgehend. Die Partie verlief jetzt zäh, ohne große Höhepunkte. Ein abgefälschter Schuss von Sebastian Stolze für die Gäste (59.) sowie eine Chance für Unterhaching durch Manuel Stiefler (65.), allerdings nach einer Abseitsposition, waren die einzig erwähnenswerten Szenen in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit.

In der Schlussphase wurden beide Mannschaften dann mutiger. Erst klärte SpVgg-Torwort Vollath weit vor dem eigenen Tor. Der Ball kam zu Otto, der aus fast 60 Metern abzog, doch sein Schuss ging weit am Unterhachinger Tor vorbei (73.). Wenig später fälschte Raphael Schifferl einen Freistoß für die Bayern fast ins SVS-Tor ab (77.). Kurz danach vergab Patrick Hobsch eine gute Möglichkeit für die Hausherren, sein Kopfball ging aber knapp drei Meter vorbei (79.). In der 90. Minute rettete Rehnen noch einmal stark gegen einen weiteren Kopfball von Hobsch - auf der Gegenseite parierte Vollath in der Nachspielzeit gegen Tim Knipping. Letztlich blieb es beim insgesamt leistungsgerechten 0:0.

Sandhausen bleibt im grauen Mittelfeld der 3. Liga

Durch die Nullnummer hat es der SV Sandhausen verpasst, Anschluss an die oberen Tabellenränge herzustellen. Die Kurpfälzer sind mit 15 Punkten aus elf Spielen vorerst Zehnter - das Saisonziel Wiederaufstieg liegt aktuell in weiter Ferne. Einen Rang davor reihen sich die punktgleichen Unterhachinger ein, die damit aber als Aufsteiger zufriedener als der SVS sein dürften.