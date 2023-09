SV Sandhausen mit Last-Minute-Punkt gegen Viktoria Köln

Der SV Sandhausen tritt in der 3. Liga weiter auf der Stelle. Am achten Spieltag trennte sich der Zweitliga-Absteiger vor heimischer Kulisse von Viktoria Köln 3:3 (0:2).

Der SV Sandhausen wollte nach dem durchwachsenen Saisonstart mit einem Sieg gegen Viktoria Köln den Anschluss an die oberen Tabellenränge herstellen und begann dementsprechend forsch. Allerdings tat sich der SVS schwer, gegen den tief stehenden Gegner klare Chancen herauszuspielen. Einen Schuss von Franck Evina parierte Viktoria-Keeper Kevin Rauhut (12. Minute), auf der Gegenseite verzog Luca Marseiler nach einem Konter frei vor dem SVS-Tor nur knapp (22.).

In der 31. Minute gingen die Gäste in Führung. Stefano Russo traf im Anschluss an einen Freistoß und eine missglückte Sandhäuser Klärungsaktion zum 0:1. Nur wenig später legte Marseiler zum 0:2 nach (35.). Vorausgegangen war ein Ballverlust des SVS im Aufbauspiel.

Blitzstart für den SV Sandhausen

In der Halbzeit wechselte Sandhausens Trainer Danny Galm gleich drei Mal. Und seine Mannschaft erwischte einen Blitzstart in die zweite Halbzeit. Nach nur zwölf Sekunden traf David Otto nach einer Flanke von Tim Maciejewski per Kopf zum 1:2 (46.). In der Folge machten die Kurpfälzer Druck, während Köln tief stand und dabei auf Konter lauerte.

Einen ebensolchen verwertete Marseiler zum 1:3 (61.). Erneut war die Abwehr des SVS dabei nicht auf der Höhe, Innenverteidiger Max Geschwill sprang der Ball zuvor über den Fuß. Danach zog sich die Viktoria wieder zurück, hatte aber keine große Mühe mit den unkreativen Sandhäuser Angriffsversuchen. Der Zweitliga-Absteiger agierte zwar bemüht, aber uninspiriert.

SV Sandhausen mit dem Last-Minute-Ausgleich

Bedingt durch zahlreiche Wechsel und einige Verletzungsunterbrechungen wurde die Partie in der Schlussphase zerfahrener. Trotzdem kam der SVS noch einmal auf. Erst traf Rouwen Hennings mit einem abgefälschten Distanzschuss die Latte, zwei Minuten später erhielten die Hausherren nach einem Foul am eingewechselten Richard Meier einen Strafstoß. Evina behielt die Nerven und verwandelte zum 2:3 (87.).

Die Kurpfälzer warfen in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles nach vorne - und mit der letzten Aktion des Spiels trafen sie zum Ausgleich: Meier traf mit seinem ersten Profi-Tor zum 3:3 (90.+5).

Der SV Sandhausen hat den Anschluss an die Tabellenspitze trotz das Remis verpasst und liegt mit elf Punkten aus acht Spielen vorerst auf Rang zehn. Viktoria Köln liegt indes zumindest vorübergehend auf Rang sieben. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen weist zwölf Zähler auf.