Der Tabellenvorletzte SV Sandhausen bleibt in der 2. Bundesliga auswärts der Punktelieferant. Bei Erzgebirge Aue verloren die Sandhäuser 0:2 (0:0), somit stehen weiterhin erst drei Auswärtszähler in dieser Saison zu Buche.

Der SVS hat 22 Punkte auf dem Konto und belegt weiterhin der vorletzten Platz. Die gastgebenden Sachsen konnten nach drei Spielen ohne Sieg wieder dreifach punkten.

Florian Krüger (54. Minute) erzielte das 1:0 für den FC Erzgebirge, der sich auf Rang acht verbesserte. Pascal Testroet (69.) machte alles klar für die Hausherren. In der ersten Hälfte setzten überraschend die Sandhäuser die Mehrzahl der Akzente, konnten allerdings keinen Treffer erzielen.

Schwarze Serie für den SVS gegen Aue

Insgesamt wartet Sandhausen gegen Aue seit fünf Partien auf einen Sieg und holte dabei nur einen Punkt. In Aue überraschte Sandhausen im ersten Abschnitt, denn die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga spielte unerwartet forsch.

Der letzte und einzige Auswärtssieg wurde am 6. Dezember (3:2 in Würzburg) erzielt. Nun folgte die achte Pleite in Auswärtsspielen in Folge, in Aue konnte dieser Trend nicht gestoppt werden.