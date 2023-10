Bei Keller-Debüt: Sandhausen gewinnt in Dortmund

Erfolgreicher Einstand für Sandhausens neuen Trainer: Jens Keller feierte am 13. Spieltag der 3. Liga bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund einen knappen 2:1-Sieg.

Julian Hettwer brachte die Zweitvertretung von Borussia Dortmund früh gegen die Gäste aus Sandhausen in Führung (9. Minute). Rouwen Hennings vom Elfmeterpunkt (16.) und Max Geschwill (36.) drehten für die Sandhäuser noch vor der Halbzeitpause das Spiel. Durch den ersten Erfolg nach zuvor drei sieglosen Partien in Serie klettert der SVS auf den fünften Tabellenplatz und ist mit 19 Zählern jetzt punktgleich mit dem BVB II.

BVB führt durch Hettwer früh

Sandhausens neuer Coach Jens Keller, der vergangene Woche für den glücklosen Danny Galm beim Zweitliga-Absteiger übernommen hatte, setzte auf zwei Veränderungen in seiner Startelf gegenüber dem 2:2 gegen den SC Verl. Bei Dortmund durften sogar drei Neue von Beginn an ran. Und der BVB startete hellwach in die Partie. Neun Minuten waren in der Ära Jens Keller gespielt, da lag der SVS bereits hinten: Julian Hettwer verwandelte einen Querpass von Ole Pohlmann zur 1:0-Führung.

Zwei Minuten später hätten die Gastgeber sogar auf 2:0 erhöhen können. Ein Schuss von Pohlmann, dem Vorbereiter zum 1:0, rauschte nur knapp über die Latte des Sandhäuser Tores. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts zählbares gekommen.

Hennings und Geschwill treffen für Sandhausen

Nach einer Viertelstunde jedoch die Chance für den SVS zum Ausgleich. Yassin Ben Balla wurde nach einem Freistoß im Strafraum gefoult, Schiedsrichter Jarno Wienefeld entschied auf Strafstoß für die Gäste. Routinier Rouwen Hennings trat an und verwandelte sicher zum 1:1.

Die Partie war wieder offen, mit leichten Vorteilen für die Dortmunder, die jedoch zu wenig aus ihrem Chancen-Plus machten. So fiel das 2:1 für die Gäste ziemlich überraschend: Jonas Weik zog in der 36. Minute ab, sein Schuss prallte vom im Zentrum stehenden Max Geschwill ab und kullerte - glücklich für den SVS - ins linke Eck. Mit dem 2:1 ging es in die Pause.

Meier vergibt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel flachte das Spiel merklich ab. Dortmund bemühte sich, hatte gegen eine kompakte Sandhäuser Defensive aber kein Durchkommen. Die größte Chance des SVS zur Entscheidung hatte der eingewechselte Richard Meier in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der Stürmer scheiterte aber im Eins-gegen-Eins-Duell an BVB-Keeper Marcel Lotka. So blieb es beim 2:1-Auswärtssieg des SV Sandhausen und dem erfolgreichen Einstand vom neuen Trainer Jens Keller.