Tabellenführer Sandhausen mit Remis gegen VfB II

per Mail teilen

Der SV Sandhausen ist ein Spitzenteam in der Dritten Liga, hat gegen den VfB Stuttgart II aber nur selten Mittel gefunden. Die Teams trennten sich unentschieden.

Der SV Sandhausen ist gegen die Reserve des VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus gekommen. Michael Glück traf zum 1:0 für die Schwaben (7. Minute), Emmanuel Iwe erzielte den Ausgleich (13.): Der VfB sammelt damit wichtige Punkte im Tabellenkeller, die Sandhäuser sind seit acht Spielen ungeschlagen in der Dritten Liga.

Frühe Treffer, Remis zur Pause

Dabei war der VfB II nach nur sieben Minuten durch Glück in Führung gegangen. Der hatte den Ball aus 20 Metern im Tor untergebracht – das 1:0 für die Schwaben sehenswert und kaum zu halten für Königsmann im Kasten der Sandhäuser. Die Gastgeber aber ließen sich davon nicht beeindrucken und hatten nur sechs Minuten später die sportliche Antwort parat.

Nach einem Fehler in der Stuttgarter Defensive war Iwe zur Stelle und traf zum Ausgleich (13.). Die Schwaben trotzdem weiterhin mutig, mit Chancen und in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team, dennoch ging es mit dem Unentschieden in die Pause.

Wenig Highlights nach der Pause

Der Tabellenführer aus Sandhausen kam dann mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine, blieb aber allzu oft harmlos. Während die Reserve des VfB – bis auf den Fehler im ersten Durchgang – mit stabiler Defensive agierte, suchte der SVS in der Offensive allzu oft vergebens den Weg zum Tor. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit: Da aber war es VfB-Keeper Stefan Drljaca, der den Ball noch ins Seitenaus klären konnte. So blieb es beim 1:1, dass für die Stuttgarter ein Punktgewinn, für den Tabellenführer in der Englischen Woche dagegen zu wenig sein dürfte.