Erste Saison-Niederlage: Sandhausen verliert in Aue

Am 3. Spieltag der 3. Liga hat der SV Sandhausen nach einem späten Gegentreffer bei Erzgebirge Aue verloren. Dabei kam das Team von Danny Galm nach einem frühen Rückstand zurück und SVS-Keeper Rehnen parierte sogar einen Elfmeter.

Bei Erzgebirge Aue musste der SV Sandhausen seine erste Saison-Niederlage einstecken. Der 2. Liga-Absteiger verlor mit 1:2 (1:1). Dabei schoss Jean Seitz Aue sehenswert in Führung (3.), David Otto gelang der schnelle Ausgleich (7.). In der zweiten Halbzeit hielt SVS-Keeper Nikolai Rehnen sein Team mit einem gehalten Elfmeter von Borys Tashchy zwar im Spiel (65.), konnte die Pleite nach dem späten Gegentreffer von Joshua Schwirten (86.) aber nicht mehr abwenden.

Furiose Anfangsphase: Zwei Tore nach sieben Minuten

Die Partie begann rasant: Bereits nach vier Minuten geriet der SVS durch ein Tor von Seitz mit 0:1 in Rückstand. Aues Stürmer dribbelte dabei gleich mehrere Sandhäuser aus und schoss den Ball aus 18 Metern perfekt in den Winkel. Es war der erste Gegentreffer für die Kurpfälzer in der Liga. Nur drei Minuten später fanden die Gäste dann aber die richtige Antwort und Otto glich nach einer Flanke von Christoph Ehlich per Kopf zum 1:1 aus.

Nach der furiosen Anfangsphase beruhigte sich das Spiel nach einer Viertelstunde etwas. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und versuchten weiter druckvoll nach vorne zu spielen. In der 27. Minute kamen die Sandhäuser dann gleich mehrfach zum Abschluss, aber die Gastgeber schmissen sich in jeden Ball und hielten das Unentschieden. Dabei blieb es auch bis zur Pause.

Sandhausen-Keeper Rehnen pariert Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel brachte SVS-Coach Galm den erst 18-jährigen Livan Burcu für Sebastian Stolze. Und der junge Mittelfeldmann holte gleich mal einen Eckball für sein Team heraus. Alexander Mühlings Flanke fand Tim Knipping, der den Ball aus wenigen Metern aber knapp über die Latte köpfte (48.). Direkt im Gegenzug hatte auch Aue die erste Chance der zweiten Hälfte: Aber auch Omar Sijaric scheiterte mit seinem Versuch.

Nach knapp einer Stunde erhöhten die Sandhäuser mit ihrer individuellen Stärke dann immer mehr den Druck und drängten auf den Führungstreffer. Ausgerechnet in dieser Phase waren es aber die Hausherren, die gefährlich nah vors Sandhäuser Tor kamen und Ben Balla foulte Sijaric im eigenen Sechzehner. Der Unparteiische entschied direkt auf Elfmeter. Tashchy trat an und schoss ins rechte untere Eck. Doch SVS-Keeper Rehnen ahnte die Ecke und parierte den Strafstoß (65.).

Sandhausen mit erster Saison-Niederlage nach spätem Gegentreffer

Aue blieb aber mutig und hatte mit Marcel Bär in der 71. Minute die nächste gute Möglichkeit. Der stieg nach einer Flanke von Tim Danhof zwar am höchsten, köpfte aber knapp am linken Pfosten vorbei. Sandhausen setzte nun alles in die Offensive und versuchte, doch noch zum Führungstreffer zu kommen. In der 86. Minute war es aber Aue, das durch Schwirten zum entscheidenden Treffer kam und dem SVS die erste Saison-Niederlage bescherte.

Mit vier Punkten aus drei Spielen rutscht der 2. Liga-Absteiger auf den elften Tabellenplatz ab, Aue macht einen Sprung auf Rang zwei. Am Samstag empfängt Sandhausen dann 1860 München (16:30 Uhr), Aue muss in Lübeck ran (14 Uhr).