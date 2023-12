Beim Auswärtssieg des SV Sandhausen bei Rot-Weiss Essen ersetzte Abur-Bekir El-Zein den verletzten Kapitän Rouwen Hennings. Der gebürtige Essener machte direkt beste Werbung für sich.

Am 17. Spieltag der 3. Liga setzt der SV Sandhausen seinen Lauf unter Trainer Jens Keller fort und schlug Rot-Weiss Essen mit 1:2 (0:1). Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße sahen einen vorne effektiven und hinten stabil stehenden SVS, mit dem in dieser Verfassung im Aufstiegsrennen in die 2. Bundesliga zu rechnen ist. Abu-Bekir El-Zein machte mit seinen zwei Toren den Unterschied in seiner Geburtsstadt (38. und 65. Minute). Essen konnte trotz spielerischer Überlegenheit nur den Anschlusstreffer durch Joker Ron Berlinski (74. Minute) erzielen.

Erste Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten

Die Startelf von Trainer Jens Keller entsprach bis auf eine Umstellung der, vom 2:0-Sieg gegen den MSV Duisburg am vergangenen Wochenende. Abu-Bekir El-Zein startete für den verletzten Kapitän Rouwen Hennings (Muskelfaserriss). Die Sandhäuser starteten mutig in die Partie beim Tabellenvierten, Torgefahr entstand zum ersten Mal nach acht Minuten. El-Zein steckte einen Pass zu Sebastian Stolze durch, der aber vom Essener Kapitän Vinko Sapina abgedrängt wurde. Stolzes Schuss aus spitzem Winkel blieb an Sapinas Bein hängen und ging von dort ins Toraus. Die darauf folgende Ecke wurde ebenfalls gefährlich. Eine zum zweiten Pfosten verlängerte Flanke konnte Lucas Brumme gerade noch vor dem einschussbereiten David Otto klären (9.).

Nach 14 Minuten verzeichnete dann auch Rot-Weiss Essen die erste Großchance. Torben Müsel spielte einen sehenswerten Pass auf Leonardo Vonic, der alleine auf SVS-Keeper Nikolai Rehnen zulief. Dem Essener Stürmer versagten beim Abschluss aber die Nerven, sein Schuss ging weit über das Tor. In der Folge kam Essen besser ins Spiel und übernahm Mitte der ersten Hälfte weistetgehend die Kontrolle. Chancen durch Sapina (24.) und Isaiah Young (36.) konnten aber nicht in Zählbares umgemünzt werden.

Sandhäuser Führung nach schönem Distanzschuss

In der 38. Minute schlug dann zum ersten Mal die Stunde von Hennings-Ersatz El-Zein. Der gebürtige Essener fackelte nach Zuspiel vom starken Livan Burcu nicht lange und traf zentralstehend von der Strafraumgrenze zielgenau ins rechte untere Toreck. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

In den zweiten Durchgang starteten beide Teams unverändert. Die Sandhäuser standen weiterhin stabil in der Verteidigung und ließen so gut wie keine Torgefahr der Essener zu. In der 65. Minute zeigten sich die Männer vom Hardtwald dann ein weiteres Mal effektiv. Mittelstürmer David Otto flankte den Ball von der rechten Seite aus vor das Tor wo erneut El-Zein völlig frei auftauchte und den Ball an Jakob Golz vorbei ins Tor bugsierte. Für den 20-Jährigen war es das dritte Saisontor. In dieser Phase des Spiels war Sandhausen die bessere Mannschaft. In der 71. Minute verpassten erst David Otto, in der 72. Minute dann erneut El-Zein bei guten Tormöglichkeiten die Entscheidung.

Joker-Tor von Berlinski macht Spiel wieder spannend

Auf den 0:2-Rückstand und die starke Phase des SVS reagierte Essens Trainer Christoph Dabrowski mit einem Doppelwechsel. Im Sturm ersetzte Moussa Doumbouya den glücklosen Young und Ron Berlinski kam für Vonic. Ein Wechsel der sich nur wenig später auszahlen sollte. Nach einer Flanke von Marvin Obuz von der rechten Seite stand Berlinksi besser als der Verteidiger Felix Göttlicher und traf aus spitzem Winkel zum Anschlusstreffer ins Sandhäuser Netz.

Die intensiv geführte Partie verlagerte sich nun zunehmend in die Hälfte des SVS, der sich auf Konter fokusierte. Tormöglichkeiten für Essen blieben aber trotz andauerndem Druck Mangelware. Sandhausen verteidigte konsequent, einzig Trainer Jens Keller verlor in der 85. Minute die Nerven, als er sich über einen späten Freistoßpfiff von Schiedsrichter Patrick Kessel aufregte und dafür die gelbe Karte sah. Die letzte Chance für RWE sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Den Distanzschuss von Sapina konnte Ersatz-Kapitän Alexander Mühling blocken. Er unterstrich damit die überzeugende Defensivleistung des SVS.

Sandhausen jetzt punktgleich mit RWE

Der Sieg des SVS setzt den positiven Lauf unter Trainer Keller fort. In der Liga bleibt die Mannschaft seit seinem Amtsantritt weiter ungeschlagen. Mit nun 27 Punkten hat Sandhausen gleich viele Zähler auf dem Konto wie Rot-Weiss Essen und der Tabellendritte aus Verl, der aber morgen noch die Chance hat sich gegen Dynamo Dresden wieder ein Punktepolster zu erspielen. Am nächsten Samstag steht dann für Sandhausen das Nachbarschaftsduell mit dem kriselnden SV Waldhof Mannheim an (14:00 Uhr).

Rot-Weiss Essen musste nach dem 1:2 in Ingolstadt die nächste Niederlage einstecken. Die Ruhrpöttler konnten ihre spielerische Überlegenheit nicht in Tore verwerten und verlieren wertvollen Boden im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.