Ende einer schwarzen Serie: Der SV Sandhausen kann noch gewinnen

Schaulaufen nach dem Abstieg: Der SV Sandhausen beendet bei Erzgebirge Aue eine schwarze Serie. Sportliche Relevanz hat das aber nicht mehr.

Nach zuletzt neun Niederlagen in Folge hat der SV Sandhausen bei Erzgebirge Aue endlich mal wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Kleppinger setzte sich am Samstag mit 3:2 (1:0) durch.

Besar Halimi brachte den SVS in Führung (10. Minute), Borys Tashchy glich nach dem Wechsel für Aue aus (62.). Luca Zander erzielte den zweiten Sandhäuser Treffer (75.), bevor Aues Marvin Stefaniak per Foulelfmeter zum Endstand traf (84.). Der Siegtreffer der Gäste ging auf das Konto von Dominic Baumann (90.+1).

Halimi belohnt den SVS

Sandhausen zeigte in der Anfangsphase einen beherzten Auftritt. Schon nach fünf Minuten bot sich Niklas Kreuzer die Chance zur Führung, doch der 20-Meter-Freistoß des Rechtsverteidigers klatschte an die Latte. Genauer zielte kurz darauf Halimi, der im Strafraum die Übersicht behielt und sicher ins linke Eck vollendete.

Auf der anderen Seite hätte Sean Seitz für den schnellen Ausgleich sorgen können, doch SVS-Keeper Nikolai Rehnen rettete im Eins-gegen-Eins (12.). Aue machte danach das Spiel, im Ansatz gefährlich wurde es aber nur nach Standardsituationen. Die besseren Möglichkeiiten hatte der SVS, doch Halimis Abschluss parierte Schlussmann Tim Kips.

Baumann erzielt den Siegtreffer für Sandhausen

Nach dem Wechsel blieb Aue das aktivere Team mit mehr Ballbesitz, brenzlig wurde es jedoch nur selten für den SVS - bis zur 62. Minute. Dann ließ sich Edvinas Girdvainis den Ball vom Fuß spitzeln, der Tashchy vor die Füße fiel. Der Mittelstürmer blieb eiskalt und traf zum Ausgleich.

Sandhausen konterte in Person von Zander. Der 29-Jährige setzte sich im Strafraum robust durch und brachte sein Team wieder in Führung. Die Freude währte nur kurz: Girdvainis holte Omar Sijaric von den Beinen, Stefaniak verwandelte den fälligen Strafstoß. Am Ende durfte der SVS dennoch jubeln. In der Nachspielzeit brachte Zander einen Freistoß ins Zentrum, wo der eingewechselte Baumann aus kurzer Distanz einköpfte.

SVS mit Neustart in der Regionalliga

Sandhausen hatte bereits seit dem vergangenen Wochenende nach dem 0:3 gegen Hansa Rostock als Absteiger aus der 3. Liga festgestanden. Die Kurpfälzer planen einen Neuaufbau und präsentierten vor einigen Tagen Olaf Janßen als neuen Trainer.

Am 38. Spieltag empfängt Sandhausen Viktoria Köln (Samstag, 17.05.2025 um 13:30 Uhr), Erzgebirge Aue tritt zeitgleich bei 1860 München an.