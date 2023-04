Präsident Jürgen Machmeier vom SV Sandhausen spricht über die schnelle Trennung von Trainer Thomas Oral und erklärt, worauf es beim abstiegsbedrohten Zweitligisten jetzt ankommt.

Nur sechs Spiele dauerte die Amtszeit von Thomas Oral beim SV Sandhausen. Der Trainer musste nach vier Niederlagen und zwei Remis seinen Posten räumen. Im Interview mit dem SWR spricht Jürgen Machmeier über die Gründe für die Entlassung. Weder "Aktionismus noch Panik" hätten die Verantwortlichen beim SVS bei der Entscheidung beeinflusst.

Ergebnisse sprechen gegen Oral

"Es war uns bei der Verpflichtung von Tommy Oral klar, dass er entweder schnell zündet, oder dass es vielleicht doch nicht so läuft, wie man es sich vorstellt", sagte Machmeier zu dem misslungenen Projekt.

Der Präsident sieht die Gründe für den Negativlauf dabei nicht nur beim entlassenen Oral. "Es hat eigentlich ganz gut angefangen. Die ersten Spiele haben wir - da ist genug drüber gesprochen worden - die Punkte von den Schiedsrichtern genommen bekommen." Dennoch haben letzten Endes "Tatsachen" für Orals Entlassung gesprochen. "Danach war es einfach zu wenig, was abgeliefert wurde. Und die Ergebnisse und die Punktausbeute sprechen einfach gegen ihn", sagte Machmeier.

SV Sandhausen: Machmeier glaubt an den Klassenerhalt

Bis zum Saisonende übernehmen nun Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano den Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Sechs Punkte gilt es in den restlichen sieben Saisonspielen auf den Relegationsrang aufzuholen. Bis zum ersten Nichtabstiegsplatz sind es bereits acht Punkte Rückstand.

Machmeier gibt die Hoffnung auf den Klassenerhalt dennoch nicht auf. "Die Jungs sind nicht so schlecht, wie sie aktuell performen. Von daher sind wir überzeugt, dass die Mannschaft in der Lage ist, noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Wir brauchen jetzt nur jemanden, der Vertrauen schenkt und im Kopf etwas bewegt. An der Fitness und an der Qualität liegt es sicher nicht."