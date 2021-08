per Mail teilen

Der SVS bleibt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die Leipziger chancenlos. Trainer Gerhard Kleppinger hofft auf mehr Spielglück.

Der SV Sandhausen hat beim Pokalspiel gegen RB Leipzig über weite Strecken zwar eine ordentliche Partie gemacht, war beim 0:4 (0:2) aber letztlich chancenlos.

Kleppinger: Umbruch ist immer schwierig

SVS-Trainer Gerhard Kleppinger betonte nach dem Abpfiff am SWR-Mikrofon, dass die Mannschaft sich nach den vielen Transfers im Sommer noch finden müssen.

"Es ist immer schwierig, wenn man so einen großen Umbruch hat und immer acht, neun Neue in der Anfangsformation hat", sagte der 63-Jährige.

SVS blickt optimistisch in die Zukunft

Trotz der Pokalpleite und dem schwachen Start in die Zweitliga-Saison (zwei Niederlagen) ist Kleppinger nicht bange vor den nächsten Woche.

Der Trainer hofft schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC auf den ersten Saisonsieg. "Wir brauchen ein bisschen Spielglück, dann sind wir auch in der richtigen Spur", so Kleppinger.