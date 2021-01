per Mail teilen

Der SV Sandhausen stand kurz vor einer Überraschung: Am 17. Spieltag der 2. Liga führten die Kurpfälzer zuhause lange Zeit gegen den Tabellenzweiten VfL Bochum, mussten sich am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Damit beendet der SVS die Hinrunde als Drittletzter mit lediglich 15 Punkten.

Kevin Behrens (45. Minute) traf für die Gastgeber, Robert Zulj (84.) verhinderte immerhin eine Niederlage des Favoriten.

Sandhausen zeigt sich effektiv

Bochum versuchte früh, die Spielkontrolle zu erlangen. Allerdings blieben Chancen für die Gäste Mangelware, Sandhausen stand kompakt und unterband die gegnerischen Angriffsversuche spätestens am eigenen Strafraum. Auf der anderen Seite zeigte sich die Gastgeber äußerst effektiv. Im Anschluss an eine Ecke köpfte Behrens zunächst an den Pfosten, verwandelte aber dann den Abpraller aus kurzer Distanz selbst.

Nach der Pause glichen sich die Bilder. Bochum tat sich weiter schwer, gefährlich vor das Tor des SVS zu kommen. Und wenn, dann war der neue Torwart Stefanos Kapino zur Stelle, wie in der 66. Minute gegen Zulj. Dieser köpfte dann nach einer Freistoß-Flanke doch noch zum Ausgleich ein. Sandhausen beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Patrick Schmidt (90.+1, wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.