Dennis Diekmeier ist verletzt und konnte beim Saisonauftakt des SV Sandhausen nur zuschauen. Mit SWR Sport spricht er über sportliche Ziele und seine schillernde Familie.

Dennis Diekmeier und seine sechsköpfige Familie sind die Hingucker des SV Sandhausen. Der Verteidiger des Zweitligisten sorgt zusätzlich zu den sportlichen Schlagzeilen auch neben dem Platz für Aufsehen.

"Am Anfang musste ich erstmal googeln, wo Sandhausen liegt. Aber wir als Familie fühlen uns sehr wohl da."

Weil er verletzt ist, konnte er bei der Heimniederlage zum Saisonauftakt, 0:2 gegen Düsseldorf, nicht auf dem Platz stehen. Dafür war er abends zu Gast bei SWR Sport und gab neben sportlichen Einschätzungen zu den Zielen des SV Sandhausen auch Einblicke ins Team Diekmeier.

Diekmeiers fallen auf

Dennis Diekmeier liebt es, nah an den Fans zu sein. Auf Youtube dokumentiert er sein Familienleben: "Wir fallen schon auf mit den vielen Tattoos, und meine Frau hat rote Haare, da schauen die Leute schon."

Aber vor allem ist er im Hauptberuf Fußballprofi. Dass er gegen Düsseldorf nicht dabei sein konnte, schmerzt ihn. Aber er ist überzeugt, dass der SVS trotz eines Umbruchs eine gute Rolle in der 2. Liga spielen kann.

"Ich hoffe, dass es keine schwierige Saison wird. Wir haben viele gute Typen dazu bekommen."

Der SV Sandhausen und das Team Diekmeier gehen also in die dritte gemeinsame Saison. Sobald Dennis wieder fit ist, will er auch sportlich wieder für Schlagzeilen sorgen.