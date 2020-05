Schluss mit der gähnenden Leere im Stadion. Statt der echten Fans, stehen beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg ihre Doubles aus Pappe auf der Tribüne. León Kottmann aus der SWR-Sportredaktion hat sich das in Sandhausen mal angeschaut.

Kreativität statt Krise: Timm Merten, Fanbeauftragter des SV Sandhausen, hat sich für die Anhänger seines Vereins etwas überlegt. Da das persönliche Erleben des Spiels im Stadion in diesen Corona-Zeiten nicht möglich ist, dürfen die Fans stattdessen ihr eigenes Double aus Pappe auf die Tribüne schicken.

Dauer 2:24 min So wird man Teil des "Sandhäuser Papplikums" Schluss mit der gähnenden Leere im Stadion. Statt der echten Fans, stehen beim Heimspiel gegen Jahn Regensburg ihre Doubles aus Pappe auf der Tribüne. León Kottmann aus der SWR-Sportredaktion hat sich das in Sandhausen mal angeschaut.

Ich will sehen, wie das Ganze funktioniert und fahre zum Hardtwald. Dort empfangen mich Merten und seine allesamt maskierten Kollegen an den extra hergerichteten Basteltischen. Das Foto, dass ich vorab eingesendet habe, muss nur noch ausgedruckt werden - dann kann es losgehen. Kleben, ausschneiden, imprägnieren und per Kabelbinder an der Tribüne befestigen, in fünf Minuten ist mein persönlicher Pappaufsteller fertig. Viele weitere SVS-Fans haben ihre Doppelgänger im C3-Block im Stadions platziert - sogar ohne Abstand.

350 Fans als Papp-Aufsteller im Stadion

Die Aktion richtet sich vor allem an Dauerkarteninhaber, die anstatt einer Rückerstattung ihr eigenes Konterfei ins Stadion schicken können: "Wenn schon auf die Dauerkarte verzichtet wird, dann möchten wir auch etwas zurückgeben und haben uns da für die Pappaufsteller entschieden", erklärt der Fanbeauftragte Merten

Die Aktion kommt gut an. Zwei Drittel der Dauerkarteninhaber haben auf eine Rückvergütung verzichtet. Außerdem nutzten rund 350 Fans das Angebot des SV Sandhausen und werden beim Heimspiel gegen Regensburg als Pappkamerad im Stadion zu sehen sein. Auch wer keine Dauerkarte hat, kann dabei sein - für 19,16 Euro in Anlehnung an das Gründungsdatum des Klubs.

Die Unterstützung kann das Team gut gebrauchen, schließlich ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz nach sieben sieglosen Spielen auf nur einen Punkt geschrumpft.

SV Sandhausen vor der "Woche der Wahrheit"

Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag soll die Trendwende her. Neben den Kameraden, wird der Fanbeauftragte bis dahin auch noch Banner der Fanclubs im Block aufhängen. Eingespielte Gesänge soll es aber lieber nicht geben, denn wie Merten betont, sind auch die Aufsteller kein Ersatz für echte Fans im Stadion.

Nach der Bastelaktion verabschiede ich mich von Timm Merten und gehöre jetzt auch zum "Sandhäuser Papplikum" im Block C3.