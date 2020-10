per Mail teilen

Wichtiger Sieg für den SV Sandhausen. Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat mit 3:1 (1:0) beim VfL Osnabrück durch.

Vor 13.298 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke erzielten Leart Paqarada (45. Minute/Foulelfmeter) und Kevin Behrens (60., 83.) die Treffer für die Gäste. Behrens war dabei zwei mal per Kopf zur Stelle.

Kühn hält Elfmeter und fliegt vom Platz

Bashkim Ajdini (47.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für das Überraschungsteam der Zweitliga-Hinrunde, das mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste. VfL-Torwart Philipp Kühn sah in der 45. Minute Gelb-Rot, weil er sich beim gehaltenen Strafstoß gegen Paqarada zu früh bewegt hatte. Eine umstrittene Entscheidung, die Wiederholung des Elfmeters nutzte Paqarada zur Gäste-Führung. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Kurpfälzer.