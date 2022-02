SV Sandhausen und Keita-Ruel gehen getrennte Wege

per Mail teilen

Der SV Sandhausen und Angreifer Daniel Keita-Ruel haben ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

In beidseitigem Einvernehmen haben der SV Sandhausen und Angreifer Daniel Keita-Ruel den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das hat der SV Sandhausen am Donnerstagabend via Pressemitteilung verkündet. Über die Gründe der Trennung ist derzeit nichts bekannt.

Keita wechselte im Sommer 2020 von der SpVgg Greuther Fürth an den Hardtwald, kam seitdem 44-mal für den SVS zum Einsatz und erzielte dabei 13 Tore. Keita-Ruels Weg hatte ihn von Wuppertal über Ratingen, Wattenscheid 09 und Fortuna Köln nach Fürth und schließlich nach Sandhausen geführt. "Der SV Sandhausen wünscht Daniel Keita-Ruel für die Zukunft alles Gute", endet das kurze Pressestatement des Vereins. Am Samstag trifft der SV Sandhausen auf den Hamburger SV.