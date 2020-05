Der SV Sandhausen hofft auf ein schnelles Ende der Corona-Pause. Präsident Jürgen Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa sehen den SVS auch in der Krise relativ gut aufgestellt, sie haben jedoch Forderungen an die übrigen Bundesliga-Klubs.

Der SV Sandhausen sieht sich trotz der Corona-Krise wirtschaftlich relativ gut aufgestellt. Davon sind Präsident Jürgen Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa überzeugt. Gerade kleinere Klubs wie, die seit Jahren gezwungen waren, gut zu wirtschaften, um überhaupt einigermaßen mitschwimmen zu können, stehen in der aktuellen Krise relativ gut da. Einige vermeintlich große Vereine hingegen, wie zum Beispiel Schalke 04, stehen mit dem Rücken zur Wand.

Die Krise offenbart die Probleme des Fußballs. Es fehlt Nachhaltigkeit in diesem schnelllebigen Geschäft. Nach dem Prinzip "immer schneller, höher, weiter" war das Motto der letzten Jahre: "Koste es, was es wolle!" Damit soll jetzt Schluss sein, wenn es nach Machmeier geht: "Es ist an der Zeit, dass die Vereine jetzt kapieren, dass man weniger Geld ausgeben muss als man einnimmt - nicht genauso viel oder mehr. Das fällt vielen Vereinen schwer, weil sie von der Gier nach Erfolg getrieben sind."

Dauer 0:40 min Machmeier hält den Transfermarkt für überhitzt SV-Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier sieht in der Corona-Krise eine Warnung für die Klubs der 2. Bundesliga.

Piegsa wünscht sich mehr Verständnis für die Bundesliga-Vereine

Auch SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa gibt zu, dass im Fußball in Sachen nachhaltigem Wirtschaften noch viel Luft nach oben sei. Dennoch bat er um Verständnis, "dass es eine normale Sache ist, dass ein mittelständiges Unternehmen darum kämpft, die Arbeit wieder aufnehmen zu können, um weiterhin zu existieren."

Dauer 0:26 min Piegsa plädiert für mehr Verständnis für die Bundesliga-Klubs SV-Sandhausen-Geschäftsführer Volker Piegsa plädiert für mehr Verständnis für die Bundesliga-Klubs und ihren Existenskampf während der Corona-Pause.

Corona-Krise muss Veränderungen herbeiführen

Besser finanziell haushalten ist oft nicht leicht im Fußball, denn hier herrschen durchaus andere Gesetze als anderswo. Auch deshalb unterstützt Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier, der seit 2019 auch im Aufsichtsrat der Deutschen Fußballliga DFL sitzt, die Wünsche nach mehr Deckelungen. Sprich eine Gehaltsobergrenze zum Beispiel oder die Verpflichtung, mehr Rücklagen bilden zu müssen. Und auch eine ganz besondere Berufssparte rund um den Fußball hat der 59-jährige Unternehmer fest im Visier. "Solange wir von den Beratern getrieben werden und uns treiben lassen, werden wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir finanziell auf der Rasierklinge laufen." Er hoffe, dass sich der seiner Meinung nach völlig überhitzte Transfermarkt nach der Corona-Krise deutlich abkühlt.

Dauer 1:04 min Machmeier will sich nicht mehr treiben lassen SV-Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier hofft auf einen weniger überdrehten Markt nach der Corona-Krise.

Dennoch hofft der SV Sandhausen auf das Startsignal der Politik, um die Saison zu Ende spielen zu können. Wirtschaftlich könnte der SV Sandhausen auch einen vorzeitigen Saison-Abbruch verkraften, doch würde dieser nahezu alle Rücklagen der letzten Jahre auffressen. Doch auch sportlich möchte Machmeier sich "nicht damit abfinden, dass die Runde zu Ende ist".

Dauer 0:58 min Machmeier will die Bundesliga-Saison nicht abbrechen SV-Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier hofft auf eine kurze Corona-Pause in der 2. Bundesliga

Die Sehnsucht nach etwas Normalität

Doch selbst, wenn das Go aus der Politik kommen sollte, werden die verbleibenden neun Spiele extrem anstrengend werden. Allein die Tatsache, vor leeren Rängen zu spielen, wird schon eine Herausforderung der besonderen Art. Hier gilt es zu bestehen – und dies von Anfang an bestmöglich. "Wir haben nur noch neun Spieltage und da kann man nicht mehr viel korrigeren", meint Piegsa. "Die Mannschaft, die drei/vier Spieltage braucht, um sich auf die neue Situation einzustellen, kann dramatische Probleme bekommen." Mit dem Appell richtet Piegsa sich vor allem an seine eigene Mannschaft. Denn der SV Sandhausen stand vor der Corona-Pause mit 29 Punkten auf Platz 13 und hatte damit nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Dauer 0:44 min Sandhausen-Boss Piegsa warnt seine Spieler SV-Sandhausen-Geschäftsführer Volker Piegsa hofft auf einen guten Start nach der Corona-Pause.

Am kommenden Mittwoch könnte von Seiten der Politik eine Entscheidung fallen, bis dahin müssen die Vereine weiter zittern. Beim SV Sandhausen ist man für den Fall der Wiederaufnahme vorbereitet. Alle Hygiene-Bedingungen können erfüllt werden und auch alle Spieler wurden am Freitag negativ auf das Coronavirus getestet. Am Montag folgt der zweite Test. Und dann, so die Hoffnung des Vereins, folgt die Rückkehr zur etwas anderen, noch ungewohnten Normalität: dem Spielbetrieb vor leeren Rängen.