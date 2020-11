per Mail teilen

Der SV Sandhausen will bis zum Saisonstart der 2. Bundesliga wieder zum Normalbetrieb auf der Geschäftsstelle zurückkehren. Sieben Spieler sollen den Verein unterdessen noch verlassen.

"Bis zum Auftakt werden wir die Kurzarbeit sukzessive zurückfahren", sagte Präsident Jürgen Machmeier der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Corona-Pandemie und der zwischenzeitlichen Saisonunterbrechung hatte der Verein zum einen die Profis um einen Gehaltsverzicht gebeten und zum anderen auf der Geschäftsstelle für alle Angestellten Kurzarbeit eingeführt.

Im Vergleich zu den Profis des Karlsruher SC etwa, die für die gesamte Saison auf Teile ihres Gehalts verzichten, erhalten die SVS-Profis seit Juli wieder ihr volles Gehalt.

Sieben Spieler sollen den Verein noch verlassen

Bis zum Ende der Wechselfrist am 5. Oktober will sich der SVS zudem von sieben weiteren Spielern trennen. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erteilte Philip Türpitz, Ivan Paurevic, Alexander Rossipal, Sören Dieckmann, Marlon Frey, Besar Halimi und Florian Hansch die Freigabe. "Das ist eine rein sportliche Entscheidung. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich einen neuen Club finden", sagte Kabaca.

Auf der anderen Seite sind mit Diego Contento (Fortuna Düsseldorf), Nils Röseler (VVV-Venlo), Nikolas Nartey (Leihe/VfB Stuttgart) und Daniel Keita-Ruel (Greuther Fürth) bislang vier Spieler dazugestoßen. Eine Baustelle ist aber noch offen: "Wir sind noch auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler", sagte der 43-Jährige.

Test gegen Nancy - Trainingslager in Ketsch

Ab Freitag absolviert die Mannschaft von SVS-Trainer Uwe Koschinat ein dreitägiges Trainingslager in der benachbarten Gemeinde Ketsch. Im Rahmen dessen findet am Samstag (17 Uhr) ein Testspiel ohne Zuschauer gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy statt.