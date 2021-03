per Mail teilen

Der SV Sandhausen verlor am 24. Spieltag der 2. Bundesliga dank eines späten Gegentores mit 0:1 bei Eintracht Braunschweig. Damit fällt der SVS mit weiter 21 Punkten in der Tabelle auf den ersten Abstiegsplatz 17.

Felix Kroos (90. Minute +1), der Bruder von Nationalspieler Toni Kroos, erzielte das späte Siegtor für die Gastgeber, die aus den letzten drei Spielen ohne Niederlage immerhin sieben Punkte holten.

Sandhausen trifft zweimal den Pfosten

Sandhausen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Alexander Esswein in der 31. und Kevin Behrens in der 44. Minute trafen für die Gäste, die eine couragierte Leistung zeigten, nur den rechten Pfosten.

Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 1:0 (0:0) Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt (46. Kammerbauer), Diakhite, Klaß (46. Schlüter) - Kroos, Nikolaou - Kaufmann (83. Otto), Ji (86. Schwenk), Bär (90.+3 Kessel) - Proschwitz. - Trainer: Meyer Sandhausen: Kapino - Nauber, Kister (35. Röseler), Schirow - Diekmeier, Bachmann, Contento (67. Klingmann) - Halimi (73. Paurevic), Linsmayer (73. Zenga) - Esswein (67. Keita-Ruel), Behrens. - Trainer: Kleppinger Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma) Tore: 1:0 Kroos (90.+1) Zuschauer: keine

Nach dem Seitenwechsel fanden die Norddeutschen besser in die Partie, Gästetorhüter Stefanos Kapino war zweimal gefordert. Doch wegen vieler Fehlpässe auf beiden Seiten kam nur selten ein Spielfluss auf, man beackerte sich weitgehend im Mittelfeld.

In der Schlussphase waren die Platzherren dem Sieg ein Stück näher, machten jedoch zunächst aus ihrer leichten Feldüberlegenheit zu wenig. Eintracht-Trainer Daniel Meyer trieb seine Schützlinge immer wieder nach vorn, dann traf Kroos zum erlösenden 1:0.