Dennis Diekmeier wurde innerhalb weniger Monate zum Leistungsträger des SV Sandhausen. Sein Beruf ist gleichzeitig seine große Leidenschaft. Neben dem Sport spielt seine Familie die zentrale Rolle im Alltag des 30-Jährigen.

Es herrscht eine lockere Atmosphäre im Wohnzimmer der Familie Diekmeier. Auf der großen Couchlandschaft neben dem geschmückten Weihnachtsbaum puzzelt Mama Dana mit den beiden jüngeren Töchtern während Dennis Diekmeier mit seinem Sohn Dion Fußball spielt. Als Tor dient die großflächige Verandatür.

Im Gegenteil zu Dennis, der als Kind auch mal mit dem harten Lederball in der Wohnung gekickt hat, begnügen sich Vater und Sohn heute mit einem weichen Stoffball. Immer wieder greifen auch die älteste Tochter Delani oder Mopsdame Bella ins fußballerische Geschehen ein. Der 5-jährige Dion wirft sich durch den Raum und hechtet nach den Bällen. Fest steht: Er möchte, wie sein Vater, Fußballer werden.

Familie Diekmeier wieder vereint

Man spürt, Dennis Diekmeier fühlt sich wohl. Er ist endgültig angekommen in Sandhausen. Nicht nur fußballerisch, sondern auch privat. Diesen Herbst ist seine Familie von Hamburg zu ihm in den Süden gezogen. Seitdem sind die wichtigsten Aspekte seines Lebens wieder an einem Ort vereint - Familie und Fußball. Wie wichtig die Familie ist, weiß auch Cheftrainer Uwe Koschinat: "Dennis ist ein ganz extremer Familienmensch."

Diekmeier: Kapitän beim SV Sandhausen

Es hat sich viel verändert für Dennis Diekmeier. Vor einem Jahr war der 30-Jährige noch vereinslos. Zwölf Monate später ist er Kapitän beim SV Sandhausen und hat in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz gefehlt. Er ist einer der wichtigsten Leistungsträger der Kurpfälzer. Das weiß auch Cheftrainer Uwe Koschinat: "Er ist bei uns zu einem wahnsinnigen Anführer geworden. Er ist einer, der vorangeht mit seiner Körpersprache, der aber auch in der Lage ist, andere mitzureißen. Er lässt sich auf dem Platz nichts gefallen."

Außerdem ist Dennis Diekmeier ein Fußballer, der "in der Lage ist eine Vorbildfunktion einzunehmen", beschreibt sein Trainer. Diekmeiers vorbildliche Einstellung zu seinem Sport sieht man: Beim Training am Vormittag ist der Rechtsverteidiger einer der Ersten auf dem Platz, beim Trainingsspiel kämpft er um jeden Ball.

Acht Jahre Bundesliga mit dem Hamburger SV

Zudem hat Diekmeier viel Erfahrung. 2008 gewann er mit der U19-Nationalmannschaft die Europameisterschaft. Im selben Jahr wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Ab 2010 stand er acht Jahre lang für den Hamburger SV auf dem Platz. Er schreibt Schlagzeilen als "Torlos-Rekordhalter". Bis heute hat der Verteidiger in keinem Profi-Spiel getroffen.

Dennis Diekmeier zu Gast bei SWR Sport in BW Dennis Diekmeier ist am Sonntagabend Studiogast bei SWR Sport BW. Ab 21:45 Uhr berichtet der Rechtsverteidiger des SV Sandhausen unter anderem über das Spiel gegen den HSV.

Nach dem Abstieg verlängerte der HSV Diekmeiers Vertrag nicht. Der gebürtige Niedersachse stand ohne Verein da. In der Winterpause 2018/19 meldete sich dann der SV Sandhausen. In der Kurpfalz fand Dennis Diekmeier schnell eine neue fußballerische Heimat, wurde Stammspieler und Kapitän.

Familie Diekmeier: Von Hamburg nach Sandhausen

Darüber ist auch Diekmeiers Ehefrau Dana froh. Das Paar ist seit zehn Jahren verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder. Trotzdem war "das halbe Jahr nur Zuhause auch für mich anstrengend", wie Dana Diekmeier lachend erzählt.

Die 34-Jährige weiß: "Fußball ist nicht nur sein Beruf, es ist seine Leidenschaft." Deshalb war es für sie keine Frage, die Heimat in Hamburg zu verlassen und mit der Familie zu ihrem Mann nach Sandhausen zu ziehen.

Diekmeier trifft auf den Ex-Verein

Am Sonntag (13:30 Uhr) trifft Dennis Diekmeier mit dem SV Sandhausen auf seinen Ex-Verein, den Hamburger SV. Es wird ein Wiedersehen mit alten Bekannten. "Natürlich ist die Vorfreude riesig. Das Spiel ist etwas Besonderes für mich und wird das auch in ein paar Jahren noch sein", sagt Dennis Diekmeier.